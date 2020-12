Nog veel onduidelijk over eerste vaccinatieronde

Er is nog vrijwel niets bekend over de uitvoering van het programma om mensen te vaccineren tegen covid-19. Begin januari zou volgens de planning van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de eerste mensen ingeënt moeten worden.

"Er is nog niks te melden, we zitten nog middenin de voorbereidingen. Als er inhoudelijk iets meer te melden valt, maken we dat bekend", zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

GGD Drenthe 'overvallen'

Ook de GGD Drenthe kan nog niet veel zeggen over hoe ver de plannen voor de eerste vaccinatieronde gevorderd zijn. "We zijn een beetje overvallen door die datum van 4 januari. Natuurlijk zijn we allang bezig met de plannen, maar die waren niet geënt op die datum. Dus die plannen gaan we nu tegen het licht houden de komende dagen om te kijken hoe die datum daar in past, en wat op zijn vroegst haalbaar is", zegt een woordvoerder van GGD Drenthe.

"Ook moeten we nog kijken wie wat doet. Wat doet de huisarts, wat doet een zorginstelling, wat doen wij? Daarin moeten nog keuzes gemaakt worden. Veel wordt op landelijk niveau geregeld. Daar komen de hoofdlijnen vandaan, en daar moeten wij op wachten."

Landelijke GGD klaar voor massale vaccinatie

De GGD Nederland is klaar voor het massaal vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus zodra dat nodig is, dat zegt een woordvoerster van de GGD in een interview met de NOS.

Het vinden van voldoende personeel om te gaan prikken noemt de organisatie "waarschijnlijk geen probleem". De GGD zegt bij de voorbereidingen met verschillende scenario's te werken, afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die beschikbaar komt.

Voorlopig ligt de bal bij huisartsen

In het huidige scenario gaat de GGD ervan uit dat het vaccineren van niet-risicogroepen in augustus start. Tot die tijd denkt de GGD dat vooral de huisartsen aan het werk moeten om risicogroepen in te enten, aldus de gezondheidsdienst.

Het voorbereiden zit hem bij de GGD nu vooral in het maken van plannen, gesprekken voeren met uitzendbureaus en het voorbereiden van de ICT. "Je kan niet alleen maar tenten neerzetten en 10.000 man aannemen. Dat is niet hoe je goed bent voorbereid. Je wilt ook niet honderd dingen voorbereiden waar je niets aan hebt", zegt de GGD tegen de NOS.

Hoeveel mensen er nodig zijn voor de massavaccinatie is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om duizenden. "Bij een eerdere massa-vaccinatie op meningokokken hebben we 3 miljoen prikken gezet met 7.000 mensen op 200 locaties", aldus de woordvoerster van de koepelorganisatie.

'Datum noemen is prematuur'

ActiZ, de branchevereniging van onder andere Drentse organisaties in de (ouderen)zorg, merkt op dat veel zaken nu nog niet duidelijk zijn en maakt zich zorgen. "Wij delen de ambitie van de minister van Volksgezondheid om zo snel als mogelijk te beginnen met vaccineren. Maar het nu noemen van de datum van 4 januari 2021 door de minister vinden wij erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur."

De ouderenzorg komt als eerste voor vaccinatie in aanmerking. Dat geldt voor zowel de cliënten als de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen. ActiZ noemt dat goed nieuws: "Maar om dit verantwoord voor te bereiden en goed te regelen moet een aantal randvoorwaarden zijn geregeld. Het veilig en verantwoord toedienen op grote schaal vereist een operatie van ongekende omvang met militaire precisie. Het definitieve draaiboek van het ministerie van VWS hebben we nog niet gezien. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden op dit moment."

'Het is haalbaar'

Zorggroep Treant is druk bezig met de voorbereiding. De organisatie denkt wel genoeg tijd te hebben om alles voor 4 januari af te krijgen. Wel benadrukt Treant dat er nog veel onduidelijk is, zoals bijvoorbeeld de definitieve beslissing wie het vaccin als eerste moet krijgen, en of de datum wel echt 4 januari wordt.

Woordvoerder Erwin Kikkers: "We zijn nu bezig alles logistiek op te tuigen maar we moeten ook wachten op meer duidelijkheid."

'Plannen zijn onvoldoende'

Vakcentrale CNV stelde eerder op de dag dat de vaccinatieplannen in Nederland onvoldoende zijn. De organisatie wil dat er snel een grootschalig vaccinatieplan komt.

"Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor", stelt CNV.

'Zorgen zijn begrijpelijk'

Coronaminister Hugo de Jonge snapt dat zorgpartijen en vakbonden bezorgd zijn over zijn plan om in de eerste week van januari te beginnen met vaccineren. Maar hij blijft erbij dat die planning haalbaar is. Omdat een aantal dingen nog onzeker zijn, zullen uitvoerende instanties verschillende scenario's moeten hebben voor het begin van de vaccinatiecampagne, aldus De Jonge.

"Ze hebben een aantal praktische zorgen, dat snap ik", aldus De Jonge. "Er is al veel voorbereid, maar er moet ook nog veel. Ik heb altijd gezegd dat de uitvoerende partijen wendbaar blijven, omdat we telkens nieuwe informatie krijgen." Hij hoopt over een week weer meer te kunnen zeggen over de vaccinatieplannen.

Een miljoen doses

Het kabinet besloot dat bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, als eerste aan de beurt komen. Het gaat om ruim 150.000 mensen. Het eerste vaccin dat wordt verwacht - van BioNTech/Pfizer - kan deze maand al aan Nederland worden geleverd, voordat het is toegelaten op de markt. Het gaat dan om een miljoen doses, waarmee 450.000 mensen kunnen worden ingeënt.

Zodra de toestemming er is, kan meteen worden begonnen met het vaccineren. De vaccins zullen op een of meerdere geheime, beveiligde locaties worden opgeslagen.

