Medewerkers fietsenstalling Hoogeveen hopen op redding

"We kennen haast iedereen hier. Allemaal vaste klanten. Die vinden het mooi dat we hier zijn", zegt medewerker Gerald Lunenborg.

"Door dit werk hebben we veel contact met mensen. En het is gevarieerd, mooi en uitdagend werk", vult zijn collega René Bosma aan. "Ik denk dat deze fietsenstalling wel belangrijk is, want er wordt op straat wel heel veel gestolen. Dus ik denk dat het wel van belang is dat we hier zitten."

Aardige jongens

Willem Koopman komt een elektrische fiets stallen. Hij maakt al jaren gebruik van de fietsenstalling. "Het zijn goede jongens. Ze zorgen goed voor de fietsen en zijn altijd vriendelijk", zegt hij. De fietsenstalling is volgens hem ook nuttig. "Fietsendiefstal rijst de pan uit. Het is goed dat deze mensen hier zijn om onze fiets te bewaken."

Volgens Bosma heeft 80 procent van de mensen die een fiets komt stallen een elektrische fiets. "En die kosten een flinke duit", aldus Bosma.

Maar de gemeente moet miljoenen bezuinigen en is van plan om de jaarlijkse subsidie van 43.000 euro stop te zetten. "Onze medewerkers doen hier goed werk en dat moet ook goed worden betaald. Dus dat betekent dat we ander werk voor deze mensen gaan zoeken en dat vind ik heel jammer, want ze hebben het ontzettend naar hun zin hier", zegt directeur Saskia Hertog van Stark.

Petitie 800 keer getekend

Gebruiker Willem Koopman: "Als je gaat bezuinigingen op een fietsenstalling en er worden weer meer fietsen gestolen, dan gaat de verzekering weer meer geld kosten. Met wat voor bezuiniging zijn we eigenlijk dan bezig?"

De medewerkers hebben 800 handtekeningen aan de gemeente overhandigd in een poging de fietsenstalling open te houden. "We zouden het allebei ontzettend jammer vinden als dit verloren gaat. We zijn de petitie gestart omdat we merken dat het onder de bevolking leeft dat wij er zijn", zegt Bosma.

"Ik hoop op een redding. Daar gaan we wel vanuit. Daarom hebben we ook die 800 handtekeningen aan de burgemeester gegeven", besluit Gerald. Hij gaat morgenavond zeker kijken naar de raadsvergadering over de begroting van volgend jaar om live te horen of de gemeenteraad afziet van het schrappen van de subsidie.

