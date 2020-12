Ziekenhuispersoneel Emmen getrakteerd voor goede werk

Volgens Zwinkels voelt het goed omdat zijn vader daar in erg goede handen was. "Uiteindelijk heeft mijn vader het niet mogen halen, tot onze grote spijt", vertelt hij. "Maar we willen wel al onze dank uitspreken naar het zorgpersoneel. Zij hebben echt geweldig voor hem gezorgd. Wij zaten aan zijn sterfbed op het moment dat de dag- en nachtploeg afwisselden. Toen kwamen ze stuk voor stuk even afscheid nemen voordat mijn vader het inslaapmiddel kreeg. Daar heb ik mij echt over verbaasd. Hij heeft echt een band gekregen met die mensen."

Tomaten voor zorgpersoneel van het Scheper Ziekenhuis (Rechten: Eigen foto)

'Stukkie gezondheid'

De familie Zwinkels komt uit de Randstad. Aanvankelijk schrokken ze wel toen hun vader, vanwege de overvolle ziekenhuizen aldaar, overgeplaatst werd naar Emmen. "Toen we het hoorden schrokken we wel even", vervolgt Zwinkels. "Het is toch 250 kilometer hier vandaan. Echt een pokke eind. Mijn vader was aardig bij de tijd en wist hoe hij moest videobellen, maar dat is toch anders. Natuurlijk maakt afstand niet uit als het om familie gaat. We zijn nog vaak heen en weer gereden."

Vandaag was de afstand ook geen probleem. "We vonden het belangrijk om dit gebaar te maken. Dat personeel zorgt voor gezondheid. Laat ons dan ook een stukkie gezondheid die kant opsturen in de vorm van lekkere tomaten."

