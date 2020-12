Loterijwinnaar Zuidwolde gevonden

De Drent die met zijn of haar lot een Mini won bij de Staatsloterij, is gevonden. De Staatsloterij reed vorige week het hele land door op zoek naar negen prijswinnaars. Eén van die winnaars kocht het lot bij Kantoorboekhandel Dick Spijkerman in Zuidwolde.

"Onze rondrit was een uiterste poging om de negen winnaars van de Oudejaarstrekking 2019 op te sporen", vertelt Tatiana Pijnenburg van Staatsloterij. "De media-aandacht heeft hierbij enorm geholpen. We zijn ontzettend blij dat de winnaar zich heeft gemeld en we deze geluksvogel heel blij kunnen maken. We hopen dat de andere winnaars zich ook snel melden."

De Drentse winnaar is vooralsnog de enige die zich gemeld heeft bij de loterij.

Ontzettend blij

De winnaar had zijn of haar lot simpelweg nog niet gecontroleerd. "We waren van plan om de loten van de Oudejaarstrekking 2019 in te leveren als we nieuwe loten gingen kopen voor de komende Oudejaarstrekking. De berichtgeving in de media was voor ons aanleiding om onze loten eerder te controleren en toen bleek dat we een auto hadden gewonnen. We hebben wel een paar keer met onze ogen geknipperd, voordat we het echt durfden te geloven. We zijn zo ontzettend blij!"

