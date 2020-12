Kwetsbare asielzoeker overwint corona

Ilyas Kaya's grootste angst werd waarheid toen hij vorige maand positief werd getest op corona. Kaya heeft een zeer zwakke gezondheid en vreesde dat hij de besmetting met de dood zou moeten bekopen. Maar inmiddels is hij weer terug in het asielzoekerscentrum in Assen en verblijft hij op een kamer met eigen keuken en eigen sanitaire voorzieningen.

Volgens zijn broer maakt Kaya het goed, al zouden artsen nog wel bezorgd zijn over de slechte conditie van zijn nier. De komende tijd moet hij nog meerdere onderzoeken ondergaan. Kaya zei eerder twee keer een niertransplantatie te hebben ondergaan en heeft een hele waslijst aan andere gezondheidsproblemen.

Doodsangst

Toen er eind oktober een corona-uitbraak was in het azc Assen, vroeg Kaya het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een kamer met eigen voorzieningen. Hij moest de keuken en het toilet delen met ongeveer 25 mensen en vreesde voor besmetting met corona. "Het is een kwestie van leven of dood", zei hij toen. Hij stuurde zelfs een brief naar verschillende ministeries met het verzoek om overplaatsing naar een eigen kamer.

Het COA gaf op dat moment geen gehoor aan dat verzoek. "Als mensen geen klachten hebben of niet positief zijn getest, dan worden ze niet apart opgevangen of in quarantaine geplaatst", zei woordvoerder Jacqueline Engbers. En dit geldt dus ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Op 6 november werd Kaya positief getest en later werd hij opgenomen in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Een paar dagen geleden is hij ontslagen uit het ziekenhuis en weer teruggekeerd naar het azc in Assen.

Lees ook: