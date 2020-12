Afgesplitste FvD-Statenleden gaan voorlopig als losse leden verder

De zes spraken vandaag met elkaar en met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. "Dat gesprek heeft waarde gehad. Het is goed dat iemand van buiten haar licht erop laat schijnen", zegt Thomas Blinde, die namens de vier afgesplitste leden praat.

Volgens Blinde zit een samenwerking met de twee overgebleven FvD-leden er nu nog niet in. "Voor een samenwerking is het te vroeg", aldus Blinde. Ook volgens Hendrikus Velzing is het daarvoor nog te vroeg. "We hangen hetzelfde gedachtengoed aan, maar voor een lijstverbinding is het nog te vroeg."

Toekomst

Hoe de toekomst eruit gaat zien durven ze geen van beide te voorspellen. Blinde: "Wij gaan bij de eerstvolgende vergadering, op 16 december, op eigen naam deelnemen. Zodra het winterreces voorbij is, op 3 februari, gaan we met ons vieren verder onder een eigen naam."

Mochten de twee overgebleven FvD'ers uiteindelijk zich willen aansluiten bij de nieuwe groep van Blinde dan staat Blinde daar welwillend tegenover. "Als ze bij ons willen, dan nemen we het serieus, we hebben altijd goed samengewerkt. We zijn het inhoudelijk eens en het zijn goede mensen. We gaan ook gewoon samen uit eten."

Lees ook: