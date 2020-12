Djammen: Aosems eerste album in stroomversnelling door corona

Afgelopen maand kwam na negen singles eindelijk het eerste echte album van de band uit. "Daor ha'w mooi de tied veur", grapt Stoffers.

Duuster

Duuster. Zo heet het eerste echte studioalbum en die gaat niet alleen maar over rozen. "Het is toch wel veel liefde. Liefdesverdriet ook vooral", lacht zanger Harmen Boels. "Wij vinden het wel prettig om een beetje vanuit het negatieve te schrijven."

"Je hebt het ook niet makkelijk", zegt Stoffers tegen de hem. "Had", zegt Boels. De mannen lachen. Het nieuwe album is een dus een bluesplaat qua thematiek. Tien nummers met liefde als hoofdzaak. De heren zijn niet ontevreden over hun werk. "Daor bi'w gewoon hartstikke slim trots op", zegt Stoffers volmondig. Na een jaar hard werken ligt de cd nu in de winkel.

Zangerig Drents

Als een band bij het grote publiek wil doorbreken, is in het Nederlands zingen, of wellicht Engels, een logische keus. Toch zingt Aosem heel bewust in het Drents. "Dit is gewoon wat wij doen en wat dicht bij ons ligt, Hier moeten wij ook vooral mee doorgaan denk ik", zegt Boels. Stoffers voegt daar nog aan toe: "Als je met de tekst wilt spelen, dan moet je de taal goed kennen. Als je dat in het Engels doet dan wordt het heel gauw plat. En Nederlands vind ik persoonlijk niet een hele mooie taal om muziek in te maken. Nederlands is hard en Drents dat zingt mooi."

Boels vult hem aan: "Het is ook onze spreektaal hè, niet onze streektaal. Als ik een nummer schrijf is het zoals ik hem uitspreek. Of dat nou Nedersaksisch goed verantwoord is of niet: dat is zoals ik het doe."

Hoewel de mannen van Aosem toch weer verlangen naar het podium, is het schrijven van muziek ook niet verkeerd. En daar hebben ze nog wel even de tijd voor. "Mede door de corona zijn we gedwongen om in het oefenhok te zitten en nieuw werk te maken. Dus wij zijn druk aan het produceren." Binnenkort hopelijk meer.