Alle hens aan dek voor Jaar van de Otter

CaLutra is de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Om het succesverhaal van de groeiende populatie te vieren en om knelpunten onder de aandacht te brengen heeft ze 2021 tot het Jaar van de Otter uitgeroepen. Er volgen diverse activiteiten, gericht op met name monitoring, oplossen van knelpunten en voorlichting.

Risico's voor de otter

De otter was in 1988 uitgestorven in Nederland. Achttien jaar geleden startte de herintroductie. Inmiddels zijn er circa 450 otters in Nederland, van wie 52 in Drenthe. Maar de leefomgeving van de dieren kent nog grote risico's. In 2019 zijn 150 dode otters gevonden, van ruim 85 procent is de doodsoorzaak bekend: het verkeer. Passages onder de wegen door zijn een oplossing. Daar kunnen naast otters ook andere dieren van profiteren.

Een ander gevaar voor de otter is verdrinking in visfuiken waar geen 'stopgrid' in zit. Dit is een frame dat otters tegenhoudt, maar waar vissen langs kunnen. Daarnaast is het belangrijk om de populatie gezond te houden door voldoende genetische uitwisseling. Het leefgebied van de Nederlandse otters zou daarvoor in verbinding moeten staan met die van de otters uit Duitsland

Oproep

CaLutra hoopt dat het otterjaar ook in Drenthe opgepakt wordt en de werkgroep zoekt daarvoor enthousiastelingen. Door samen te werken met verschillende organisaties en vrijwilligers is het alle hens aan dek voor de otter. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten, het meehelpen met monitoring en klussen als het aanbrengen van loopplanken voor een veilige oversteek. Belangstelling? Stuur een mail naar calutra@gmail.com.

