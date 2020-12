Provinciale Staten vrezen dat beperking zonneakkers niet gaat werken

Onlangs moest Brink al in actie komen na een motie over het maximale aantal zonneparken, dat nog op land mag worden aangelegd, tot 600 hectare te beperken. Dat heeft Brink met alle gemeenten afgesproken. Door er een stop op te zetten willen Brink en Provinciale Staten bouwers van zonneparken dwingen zonnepanelen aan te leggen op daken, bijvoorbeeld van bedrijven. Dat is veel ingewikkelder en duurder.

Veel projecten zon op land in de pijplijn

Maar PS denken dat nog steeds te veel grote zonneprojecten alsnog een plekje op het land krijgen. Onder aanvoering van PvdA-Statenlid Peter Zwiers werd Brink aan de tand gevoeld: "We zien dat er nog veel plannen voor zonnecentrales op land in de pijplijn zitten. Projecten die al een subsidiebeschikking hebben gekregen of projecten die bijvoorbeeld al weten dat ze op het net aangesloten kunnen worden. Het zijn er veel en dat brengt risico's met zicht mee." De PvdA wil problemen in een zo vroeg mogelijk stadium tackelen. Waar er nu plannen zijn die niet passen moeten ze worden stopgezet waar het nog kan.

Want Brink wil eigenlijk niet tornen aan toezeggingen die al gedaan zijn: "Alles wat nog niet vergund is gaan we toetsen aan de nieuwe regels. Alles wat nieuw aangevraagd wordt, en die nog passen in de Regionale Energie Strategie (RES), gaan we bekijken."

In de RES staat voor 1300 hectare zon op land, daarvan is nog 600 hectare niet gerealiseerd. Die 600 mogen nog. Maar voor die 600 hectare mag ook voor de helft naar andere duurzame energie-oplossingen gekeken worden, bijvoorbeeld kleine windmolens. Dus misschien wordt er nog minder dan 600 hectare zon op land gebouwd, hoopt Brink. De Staten zijn op dat laatste niet gerust, ze vrezen voor de volle 600 mep aan hectare zonneakkers op land.

Brink: niet nu al een verbod

Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen van Brinks eigen VVD: "De hectares in RES blijven buiten schot. 625 hectare zon op land waarvan 235 hiervan met meervoudig ruimtegebruik dus dit past misschien goed onder de nieuwe regels." Want daar zit een escape: als je een zonnepark bouwt terwijl onder de panelen aardbeien kunnen groeien mag het weer wel. "Wat ons betreft mogen alle andere initiatieven onder nieuwe regels vallen! Friesland en Overijssel hebben tijdelijke stop gezet op aanleg zonneparken." Is dat hier ook nodig? Brink wil daar niet aan want bij 600 hectare erbij is er automatische een stop.

Maar dat gaat een groot deel van PS niet ver genoeg. CDA en VVD willen dat Brink de Provinciale Omgevings Verordening (POV) aanpast. CDA-Statenlid Klaas Neutel naar Brink: "U gebruikt nu niet alle machtsmiddelen die u heeft, de provinciale regie moet sterker." Maar ook daar wil Brink niet aan. De POV is twee jaar geleden met toestemming van de Staten juist soepeler gemaakt en de verantwoording voor zonneakkers zijn bij de gemeenten terecht gekomen.

Brink wil die gemeenten niet voor de voeten lopen: "Doen we het maximale? Nee, ik doe wat de Staten mij hebben opgedragen en er zijn veel vrijheden gegeven aan gemeenten. Niet alles is goed gegaan in het verleden, maar nu zitten gemeenten er boven op om zonneakkers goed in te passen."

Zon op dak

Collega-Gedeputeerde Tjisse Stelpstra schoot Brink te hulp. "Ik ben samen met boerenorganisatie LTO bezig voor een plan om zon op daken van boerenbedrijven en ik ga ook met het bedrijfsleven aan tafel." LTO had al eerder forse kritiek dat er te veel zonneakkers op landbouwgrond komen en dat de beperkingsmaatregelen voor zon op land van Brink mosterd na de maaltijd zijn.

Statenlid Neutel geeft de Gedeputeerden nog een extra aansporing door te beginnen over een gloednieuwe grote fabriekshal in Meppel: daar komt niet één zonnepaneel op omdat de dakconstructie dat niet kan dragen. Dit moet gewoon geregeld worden in bouwvergunningen van de gemeentes, zegt Neutel.

Stelpstra heeft nog een klein lichtpuntje: hij wil aan de Drentse Energie Tafel afstemmen waar de uitbreidingen van het stroomnetwerk komen. "Daar wil ik voorkomen dat de netbeheerders bepalen waar de extra kabels komen, dus dat ze kunnen sturen op de ruimtelijke ordening. Dat is onze taak."

De meerderheid van PS blijft herhaaldelijk bij Brink aandringen dat hij kritisch moet zijn op grote projecten. Om te voorkomen dat de energie-cowboys hier goedkoop zonneakkers plaatsen en de duur te verkopen stroom naar elders afvoeren. Zwiers: "We zien wat verschillende projectontwikkelaars willen en dat vergt een stevig tegengeluid."

