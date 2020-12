Bewoners 'snelweg naar Slagharen' willen flitspaal

Buurtbewoner Angela van Duyvenbode schreef een brief naar de gemeente. "Ze rijden hier te snel, de weg is te smal en er komen regelmatig grote vrachtwagens voorbij. Het is gewoon niet meer veilig om hier te wandelen of te fietsen", stelt ze. "Ik deed rondvraag bij buurtbewoners en iedereen dacht er hetzelfde over."

Flitspalen

Roel Bruins, voorzitter Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld, sluit zich daarbij aan. "De snelheid is echt een probleem. De weg is een recht stuk, 2 kilometer lang, zonder drempels. Automobilisten weten het gaspedaal goed te vinden, want er wordt toch nooit gecontroleerd."

En daar ligt volgens Bruins de oplossing: flitspalen. "Ja, die zouden we hier heel graag hebben. Op die manier moeten automobilisten wel langzamer gaan rijden. Alleen het schijnt nogal lastig te zijn, omdat dat niet een taak van de gemeente is."

Slecht wegdek

Een ander probleem is het wegdek. Van Duyvenbode: "Dat is bar en bar slecht. Op sommige delen ligt er nauwelijks asfalt. De gemeente heeft verschillende plekken hersteld door er klinkers neer te leggen, maar die zakken weer weg."

Dat resulteert in gevaarlijke situaties. "Fietsers moeten er met een flinke boog omheen waardoor ze midden op de weg terechtkomen. Als er dan ook nog verkeer met veel te hoge snelheid voorbij raast, zijn de gevolgen wellicht niet te overzien."

Gemeente gaat investeren

De gemeente De Wolden laat in een reactie weten 611.075 euro vrij te maken om de weg te vernieuwen. De uitvoering daarvan start in 2022.

Daarnaast gaat de gemeente meer markeringen met de maximumsnelheid plaatsen en realiseren ze matrixborden die automobilisten moeten waarschuwen. Ook de politie wordt gevraagd te gaan handhaven.