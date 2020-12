Betaald parkeren rond centrum Assen valt niet in goede aarde

De Straatcommissie Alteveerstraat ziet vooral veel ellende komen van de wijziging in het parkeerbeleid per 1 januari. En daar zijn ze in de Beilerstraat ook bang voor. Ze willen dat de gemeenteraad de boel terugdraait.

Boetegeld in gemeentekas

Assen voert de parkeerwijziging door, om uiteindelijk zelf boetegeld van foutparkeerders in vergunninggebieden te kunnen houden. Nu controleren de boa's van Assen op parkeerovertredingen. De gemeente heeft er personele kosten van, maar het rijk strijkt uiteindelijk de parkeerboete op. Zo zijn de regels bij vergunningzones. Maar als er parkeermeters komen te staan, mag Assen het geld zelf innen. Dat scheelt tienduizenden euro's op jaarbasis aan parkeerinkomsten.

Geen plek meer

De straatcommissie Alteveerstraat ziet alleen maar beren op weg. Zoals te veel parkeerdruk, waardoor voor vergunninghouders en visite geen plek meer is. "Onze straat is bedoeld voor de bewoners, niet voor mensen die even de stad in willen lopen. En dat hoeft ook niet, want er zijn prima parkeergarages in de buurt." Zo ligt de parkeergarage DNK direct om de hoek, en is de Mercuriusgarage ook dichtbij.

Ook twijfelen ze in de Alteveerstraat aan de meerwaarde, al gaat de gemeente uit van meer inkomsten. De buurt is bang voor alleen maar verslechtering. "De baten zullen niet opwegen tegen de lasten; de lasten voor ons woongenot, de rust en veiligheid in onze straat."

Niet geconsulteerd

In zowel de Alteveerstraat als de Beilerstraat balen ze ervan dat ze verder van niets wisten. In oktober plofte er ineens een brief op de deurmat, met de mededeling dat er parkeerautomaten komen. "We zijn nergens over geconsulteerd, terwijl wij als straat meerdere malen overleg en samenwerking hebben gezocht over de inrichting, veiligheid en leefbaarheid van de Alteveerstraat." De straatcommissie wil zo snel mogelijk een gesprek.

Parkeergarage Mercurius ligt ook vlakbij de Alteveerstraat (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Ook vanuit de Beilerstraat zijn protestbrieven richting gemeente gegaan. Bewoners in het stuk tussen Kerkplein en Wilhelminastraat zijn bang dat hun buurt straks een aantrekkelijk betaalde parkeerplek wordt. Vooral met zoveel restaurants en horeca in de buurt, zoals aan het Kerkplein en de Kerkstraat.

Lastig voor bezoek

En nu is er in het parkeervergunninggebied volgens hen al nauwelijks voldoende plek voor bewoners. "Aan de zuidkant van het centrum is niet veel alternatieve parkeerruimte. Vergunninghouders, die betaald hebben voor hun parkeervergunning, moeten dan wijken voor betaald-parkeerders." Ook zijn de bewoners bang dat parkeren door bezoek nog lastiger wordt, omdat voor hen dan helemaal geen plek meer is.

De gemeente zou in een reactie gezegd hebben dat ze helemaal niet zoveel betaald-parkeerders verwacht. "Omdat men liever minder betaalt in de parkeergarage, dan het hoge tarief van straatparkeren in de binnenstad."

Paar auto's al te veel

Maar in de Beilerstraat geloven ze daar niet in. Ook zorgen een paar auto's meer al voor overlast, zo vrezen ze. "Als er één of twee auto's via betaald parkeren erbij komen, betekent dat al dat wij onze auto in een straat verderop moeten parkeren."

Of het Assen ook echt meer geld zal opleveren, dat betwijfelt de buurt ook. Er zal meer handhaving nodig zal zijn, om buurtvreemde auto's op de bon te slingeren als ze niet betaald hebben. En dat zal toch ook meer geld kosten, schrijven de bewoners.