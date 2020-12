Doortrekken gracht Meppel kost meer dan 9 miljoen euro, voordelen beperkt

Adviesbureau Witteveen+Bos deed in opdracht van de gemeente onderzoek. De bouwkosten van een beweegbare brug die de Marktstraat en Kromme Elleboog moet verbinden als de gracht wordt verlengd, bedragen 3,8 miljoen euro.

Jaarlijkse kosten

Daar blijft het niet bij. De brug en gracht hebben onderhoud nodig, dat kost jaarlijks nog eens ruim 83.000 euro, waardoor de kosten oplopen naar 9,5 miljoen euro.

"Hoewel het weer openmaken van de gracht vanuit cultuurhistorisch perspectief een logisch idee is, zitten er een paar grote nadelen aan dit plan, die er voor zorgen dat de baten niet groot genoeg zijn om op te wegen tegen de kosten", concludeert het adviesbureau.

Aangezien het een doodlopende route blijft, is het niet aantrekkelijk voor mensen met bootjes. Die moeten veel bruggen passeren om het einde van de gracht te bereiken en achteruit terugvaren. Ook de binnenstad heeft een nieuw stuk gracht niet per se nodig, de waardering voor het centrum zonder verlengde gracht is al hoog. Bovendien vormt een nieuw stuk gracht een extra barrière voor winkelend publiek en verkeer en neemt het (terras)ruimte in beslag.

Meer water in de stad zorgt ook voor meer veiligheidsrisico's. Zo is de kans groter dat dronken mensen in het water belanden.

Voordelen

Een nieuwe gracht heeft ook voordelen. Zo stijgen de uitgaven van bezoekers van het centrum met 62.000 euro per jaar, omgerekend vertegenwoordigd dat een waarde van 2 miljoen euro. "Door de aanleg van de gracht wordt de binnenstad van Meppel aantrekkelijker voor winkelend publiek en horecabezoekers: bezoekers vinden de binnenstad gezellig, blijven er langer, doen meerdere winkels en horecagelegenheden aan en besteden daardoor meer geld." De extra bezoekers leveren ook meer parkeergeld op, een kleinigheidje ten opzichte van de miljoeneninvestering.

Doordat de bestaande gebouwen uitzicht krijgen op het water, stijgt de waarde. Geschat wordt dat de waarde met 1,4 miljoen euro toeneemt. Alle plussen en minnen tegen elkaar weggestreept, concludeert Witteveen+Bos dat het verlengen van de gracht leidt tot een negatief saldo van 9,4 miljoen euro. De berekeningen van het bureau zijn een indicatie en kunnen nog hoger uitvallen. Zo is er geen rekening gehouden met een mogelijk noodzakelijke bodemsanering.

Verlenging richting het plein levert weinig voordelen op (Rechten: RTV Drenthe)

'De prullenbak in'

De grootste partij in Meppel, Sterk Meppel, wil dolgraag dat de gracht terugkeert in het stadscentrum, maar wil eerst het onderzoek goed lezen voor ze reageren. "Maar als na aanvullende vragen echt blijkt dat het weinig oplevert, houdt het een keer op", weet ook fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes.

De SP in Meppel was mordicus tegen het uitvoeren van het onderzoek. "Je ziet dat niet haalbaar is, dat zagen we al aankomen", zegt Xander Topma. "Sterk Meppel had in het verkiezingsprogramma het opengraven van de grachten staan, die belofte is afgekocht met een onderzoek." Topma vindt dat het onderzoek 'rechtstreeks de prullenbak in' kan. Meppel heeft het financieel al zwaar, dus kunnen de plannen sowieso niet uitgevoerd worden. "En eerlijk gezegd had ik verwacht dat de opbrengsten meer zouden zijn, het resultaat is dus ook nog slechter dan gedacht. En zelfs als je niet naar de kosten kijkt, dan is het ook nog eens hartstikke onveilig."

Volgens Bakkenes is de kritiek van de SP op het onderzoek verkiezingsretoriek. "Volslagen onzinnige opmerkingen", noemt Bakkenes het. "Wij willen een kwalitatief goede en gezellige binnenstad. Bij andere binnensteden zie je dat de economische effecten van een gracht positief zijn. Ik denk dat het een hele slimme investering is geweest om het onderzoek te doen, voor je 8 tot 10 miljoen euro uitgeeft."

