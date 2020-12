Gemeenteraad Hoogeveen: fietsenstalling moet open blijven

Een meerderheid van de gemeenteraad in Hoogeveen lijkt de gratis bewaakte fietsenstalling open te willen houden. Vanavond vergadert de raad over de begroting van 2021 tot 2024. Daarin wordt de jaarlijkse subsidie van 43.000 euro geschrapt. De gemeenteraad gaat het college in een motie vragen om een onderzoek of leerwerkbedrijf Stark, centrumondernemers en andere betrokkenen tot een collectieve oplossing kunnen komen om de fietsenstalling open te houden.

De gemeenteraad spreekt zich dus niet uit tegen het schrappen van de subsidie. Om de fietsenstalling open te houden vindt de gemeenteraad dat een bedrag van 1 euro per fiets bespreekbaar moet zijn, zo stelt de motie van alle politieke partijen in Hoogeveen gezamenlijk, met uitzondering van de PvdA.

Onzekerheid blijft voor Scala

Voor kunstencentrum Scala, dat muziekonderwijs verzorgt voor Hoogeveners onder de 18 jaar, lijkt er minder perspectief te zijn op basis van wat er voor de raadsvergadering op tafel ligt. D66 kwam vorige week met een voorstel om Scala in de benen houden door het cultuurbudget anders in te zetten, maar wist vooralsnog geen meerderheid voor die wijziging in de begroting achter zich te krijgen.

Gemeentebelangen zou ook een deel van het cultuurgeld in willen zetten voor het behoud van Scala, maar dat zou neerkomen op een subsidie van 300.000 euro. Directeur Thijs Torreman van Scala gaf vorige week al aan dat een bezuiniging van meer dan 20 procent op de huidige subsidie van 462.000 de organisatie teveel geweld aan zou doen. Een bezuiniging van 20 procent zou een subsidievermindering van 92.400 euro betekenen en Gemeentebelangen zou Scala 162.000 euro willen laten bezuinigen.

Beiaardier mag blijven spelen

In de begroting was een besparing opgenomen voor het bespelen van het carillon op elke donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur. Dit zou dan stoppen. Een meerderheid van de raad lijkt er voor te zijn dat de ervaren carillonspeler zijn werk kan blijven doen.

"Het bespelen van het carillon door een ervaren carillonspeler is van grote historische waarde voor de gemeente Hoogeveen. Volgens kenners behoren de klanken van een carillon tot het immaterieel cultureel erfgoed. Met het verdwijnen van het carillon verliest Hoogeveen een unieke en karakteristieke, lokale eigenschap. De restauratie van het klokkenspel van twee jaar geleden zou teniet worden gedaan als het carillon niet geregeld wordt bespeeld", zo vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Minder uitgaven jeugdzorg

Het nieuwe zakencollege was in het opstellen van de begroting voor 2021 tot 2024 mild richting de bestedingen voor de jeugdzorg. Het college gaat ervan uit dat de bestedingen zullen blijven groeien, maar wilde wel een half miljoen bezuinigen op de kosten. Voor het jaar 2021 lijkt een meerderheid in de gemeenteraad nu een ton te willen bezuinigen op de jeugdzorg. "Meer geld is er gewoon niet, daarmee moeten we het doen", zo staat er in een voorstel voor een wijziging op de begroting, waar een meerderheid van de gemeenteraad voorstander van zegt te zijn.

Burger betaalt mogelijk minder

Een meerderheid in de gemeenteraad gaat vanavond pleiten voor minder investeringen. In de begroting was hier een bedrag van 60 miljoen euro voor gereserveerd, maar de raad vindt 10 miljoen euro genoeg. Dat schept volgens hen weer de mogelijkheid om een kleinere spaarpot aan te leggen voor mindere tijden en de onroerendezaakbelasting (ozb) minder te verhogen dan het zakencollege voorstelt in de meerjarenbegroting.

Vanavond neemt de gemeenteraad in Hoogeveen een definitief besluit over de begroting van 2021. In de jaren daarna is er nog enige ruimte voor onderhandeling, al liggen de grote kaders tot 2024 ook vast.

Lees ook: