Emmer hotel schiet Sigrid's Garden te hulp met mobiele donatiepaal

De donatiepaal in Hotel ten Cate in Emmen (Rechten: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

Een primeur voor inloophuis Sigrid's Garden en Hotel ten Cate in Emmen. Vanaf vandaag kun je via een donatiepaal in het hotel geld geven voor het tehuis.

Bij Sigrid's Garden proberen vrijwilligers een positieve en actieve invulling te geven aan het leven van mensen met kanker en hun naasten. Ook mensen die de ziekte hebben gehad, kunnen er terecht. Vanaf vandaag kunnen mensen het inloophuis ondersteunen via een mobiele donatiepaal, waar contactloos betaald kan worden.

Eerste hotelverblijf

Het donatiepunt staat in Hotel ten Cate. "We kunnen het geld erg goed gebruiken", vertelt Rinie Huitema van Sigrid's Garden. "Veel evenementen gaan dit jaar niet door. En via die weg komen normaal gesproken veel donaties binnen. Nu kunnen mensen contactloos geld doneren voor onze stichting." En dat komt goed uit in deze tijd, vindt Huitema.

"Tegenwoordig werken collectebussen niet echt meer. Mensen hebben niet of nauwelijks contant geld in de portemonnee. Dit is zelfs makkelijker dan betalen via een parkeerautomaat. Je houdt je pasje tegen de paal, en je bent het geld zo kwijt."

Makkelijk

Eigenaar van het hotel, Hans ten Cate, is blij dat hij een bijdrage kan leveren met het donatiepunt in zijn verblijf. "Met deze actie kunnen we weer op een andere manier geld inzamelen. Het doen van een bijdrage kan hier op een makkelijke manier." De donatiepaal beleeft zijn eerste dag in het hotel. "En hij doet het, er staat al vijftig euro op", zegt Ten Cate.

Hoeveel het initiatief op gaat leveren voor Sigrid's Garden, is volgens Huitema afwachten. "Dat is koffiedik kijken, we zien het wel. De actie loopt ook volgend jaar, we hebben nog geen definitieve einddatum gepland. Maar in een paar maanden kunnen we misschien duizend euro binnenhalen", hoopt ze.

Donatie kan best

Een voordeel voor beide partijen is dat het hotel met restaurant geopend is, ondanks alle coronamaatregelen. "En we gaan de gasten ook stimuleren om een bijdrage te doen", vertelt Ten Cate. "Als je bij ons kan komen eten, dan kan je hier ook een donatie doen."

Maar niet alleen hotelgasten bij Ten Cate kunnen geld geven aan het inloophuis. "Iedereen kan hier zo naar binnen lopen. Houd je pinpas ervoor, en het is klaar."