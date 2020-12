Duizenden volgers voor Drentse op TikTok met psychologische raps

Twee maanden geleden begon Daisy Veenstra met het plaatsen van raps en andere nummers op TikTok. Vanuit haar afgeronde opleiding psychologie vindt zij het interessant om mensen te helpen. "Ik probeer via TikTok moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo heeft mijn moeder borstkanker gehad, mijn oma heeft Alzheimer en ook heb ik het in mijn nummers over het verliezen van dierbaren."

Diggy Dex

Ondanks dat ze nog maar twee maanden bezig is, groeit het kanaal van Daisy Veenstra enorm. Ze heeft nu al meer dan 60.000 volgers. "Ja, dat is echt waanzinnig. Je bent opeens een TikTok-bekende", verklaart de geboren Drent.

En haar successen bleven niet beperkt tot TikTok. "Een poosje geleden heb ik mijn volgers gevraagd of zij dachten dat het mogelijk was om een samenwerking te krijgen met Diggy Dex, een bekende Nederlandse rapper en zanger. Mijn volgers stuurden hem vervolgens allemaal berichten en binnen 21 minuten had ik antwoord van Diggy Dex. Inmiddels zijn we samen de studio in geweest om aan een lied te werken", vertelt Veenstra trots.

Verder in de muziek?

Daisy geniet nog van haar werk als communicatietrainer in het UMCG, toch is ze stiekem al toekomstplannen aan het maken. "Ik zou heel graag verder willen in de muziek. Maar alléén de muziek zou mijn doel volledig voorbij schieten. Ik wil jongeren helpen die een hart onder de riem kunnen gebruiken, daar is heel veel vraag naar. Dus ik zal altijd die twee dingen blijven combineren."

Terwijl Daisy Veenstra groeit op TikTok heeft ze inmiddels een eigen bedrijf gelanceerd: "Een heel belangrijk onderdeel in het leven vind ik van jezelf houden, vooral jongeren vinden dit lastig. Door middel van mijn bedrijf probeer ik uit te stralen dat het goed is om dit te doen."

Zo heeft ze mondkapjes laten maken met een bijzondere tekst. "Ik heb bijvoorbeeld de slogan "Love yourself. Do it" op een mondkapje af laten drukken en dat mondkapje bied ik aan op mijn site. Ook maak ik video's over dit onderwerp en die plaats ik op mijn site. Je moet het de rest van je leven met jezelf doen, dus je kan maar beter van jezelf houden", concludeert Veenstra.

Bekijk hieronder de video over Daisy Veenstra: