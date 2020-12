Meer vertrouwen bij EK-ganger Freriks: 'Je groeit in het team'

Freriks in de arena in EK-speelstad Kolding (Rechten: RTV Drenthe)

In 2018 werd ze door een blessure van basiskracht en positiegenoot Danick Snelder opeens opgeroepen voor het Europees kampioenschap in Frankrijk. Ook een jaar later mocht Freriks mee naar het WK in Japan waar Nederland goud won. "Ik hoop dat dit jaar mijn rol weer een beetje groter is", zegt de cirkelspeelster.

Bij E&O brak Freriks door in de eredivisie. In 2017 vertrok ze naar Duitsland. Na een periode bij laagvlieger in de Bundesliga HSG Bensheim/Auerbach tekende Freriks een jaar geleden bij topploeg Borussia Dortmund. Met de geel-zwarten komt ze uit in de Champions League.

Tegenover slimme speelsters

"Als kampioenkandidaat in Duitsland moeten we iedere wedstrijd winnen. Dat is een heel andere, nieuwe druk. In de Champions League sta ik tegenover heel slimme en ervaren speelsters. Ja, dat is wel eens heel lastig, maar het maakt me vooral veel beter. Ik maak steeds minder fouten", legt de EK-ganger uit.

Op het aanstaande EK in Denemarken, Nederland opent morgen om 20:30 het eindtoernooi tegen Servië, wil Freriks weer een grotere rol in de nationale ploeg dan vorig jaar spelen. "Ieder toernooi voelt makkelijker", vertelt ze vanuit speelstad Kolding. "Je groeit in het team. Ook zijn er meer jongere meiden. Ik kan op trainingen steeds meer mezelf zijn en m'n eigen spel spelen."

Wisselvalligheid

De aanvoerder van Nederland Snelder is de concurrente van Freriks. "Bij Dortmund krijg ik veel speeltijd en vertrouwen. Bij Oranje kom ik er vaak vanaf de bank in en dan voel je een andere druk. Je wilt wat laten zien. Ik wil ervoor zorgen dat Danick ook aan het eind fris is. Ik moet er staan als het moet. De wisselvalligheid moet er dan uit."

Naast Servië spelen Freriks en consorten in de poulefase ook tegen Kroatië en Hongarije. De top-3 gaat door naar de hoofdfase van het toernooi dat slechts voor officials en organisatoren gespeeld gaat worden. "Die zullen niet enthousiast voor ons gaan klappen. Gelukkig zijn we spelen in een lege hal onderhand wel gewend."

Geen zwakke landen

Na goud in Japan gaat er op Oranje gejaagd worden. "Daarbij is een EK winnen moeilijker dan een WK, omdat er geen zwakke landen bijzijn. Iedereen wil graag van ons winnen. Zelf voelen we niet meer druk dan anders. We blijven realistisch. We zijn een van de vele kanshebbers het EK te winnen", besluit Freriks.