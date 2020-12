'Positiviteit bij Recreatiecongres klinkt tegenstrijdig, maar is het niet'

Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Gastvrij Drenthe organiseren vanmiddag voor de 36e keer het Recreatiecongres. Meer dan 250 mensen hebben zich aangemeld om mee te praten over de toekomst van het toerisme in Drenthe aan de hand van het thema 'geluk'.

Het congres wordt vanwege de coronamaatregelen online gehouden. "Dat klinkt aan de ene kant gek, maar aan de andere kant doen we alles al maandenlang online", zegt Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. "Dus we dachten: zo'n groot congres kan ook wel via internet."

'Positiviteit lijkt tegenstrijdig'

De insteek van het congres is volgens Crum positiviteit. "Dat lijkt tegenstrijdig", weet ze. "We gaan het uiteraard ook hebben over de effecten van de coronacrisis, want onze sector is zwaar getroffen. Maar de crisis biedt ook kansen, geeft nieuwe inzichten en bevestigt soms waar we al mee bezig zijn."

Marketing Drenthe presenteert tijdens het congres onder meer langetermijnvisie voor 2030. "Voor corona hadden we dat al gedaan", legt Crum uit. "Toen de crisis uitbrak, dachten we: moeten we de visie nu helemaal omgooien? Dat blijkt niet het geval te zijn." Centraal staat hoe Drenthe aantrekkelijk kan blijven voor toeristen, maar juist ook voor inwoners.

Drents DNA

"We moeten vooral uitgaan van ons eigen DNA", zegt Crum stellig. "We hebben tijdens de coronacrisis gezien dat onze kenmerken alleen maar waardevoller zijn geworden. Eigenlijk past dit veel beter bij de huidige tijdsgeest, dan toen we de visie met z'n allen aan het opstellen waren."