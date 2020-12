Ligt hunebed 53 dan toch onder een heuvel in Gasselte?

Amateurarcheoloog Lammert Hingstman uit Bronneger deed drie weken geleden zelf al onderzoek op en rondom de heuvel. Hij weet zeker dat hunebed nummer 53 over niet al te lange tijd boven de grond komt. De gemeente Aa en Hunze wil zekerheid en laat daarom meer onderzoek doen naar het mogelijke hunebed.

Verstoringen

Onderzoekers van Alsema BV uit Zuidlaren hebben met hun grondradar vanochtend de verstoringen ontdekt. Of er inderdaad een hunebed ligt, kunnen ze op basis van hun bevindingen nog niet zeggen. "We kunnen nu alleen zien dat er verstoringen zijn, niet of er een hunebed ligt. Maar misschien kan dit aanleiding zijn voor verder onderzoek", zegt afstudeerstudent Sander Kremer, die namens Alsema het onderzoek uitvoert.

Het kan dus zijn dat er uiteindelijk een hunebed onder de heuvel vandaan komt, al kunnen de verstoringen ook duiden op losse stenen, kabels of andere voorwerpen. Op meerdere plekken steken grote keien uit de heuvel. De radar slaat op verschillende plaatsen uit, bijna precies op de locaties die amateurarcheoloog Hingstman met zijn wichelroedes aanwees. Hingstman heeft inmiddels wat grond verwijderd en daarbij de bovenkant van een steen blootgelegd. Een deksteen van het hunebed, volgens de amateurarcheoloog. "Ik heb wat geprikt in de grond en op de plekken die mijn wichelroedes aanwijzen, stuit ik op steen. Je hoort duidelijk getik. Hier ligt gewoon een hunebed", is Hingstman overtuigd.

Meer onderzoek

Nu heeft de Bronneger 'hunebedhunter' wel vaker vondsten geclaimd. Maar dit keer besloot burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze dat het de moeite waard was om eens beter te gaan kijken. Er komt in ieder geval archeologisch booronderzoek, zodra de onderzoeksresultaten definitief zijn. Met dat onderzoek moet worden vastgesteld of er echt een hunebed onder de heuvel ligt. "Uit het onderzoek met de grondradar lijkt het erop dat er iets onder de grond ligt. Als er echt iets ligt, dan zullen we aanvullend archeologisch onderzoek moeten doen", zegt Hiemstra.

De komende week worden de resultaten van het grondradaronderzoek verwacht. Wat meewerkt in de claim van Hingstman, is dat er nog niet eerder is gegraven in de grond onder de heuvel. De kans dat er iets gevonden wordt, is daardoor groter. Mocht er inderdaad een hunebed liggen, dan is het voor het eerst in meer dan een eeuw dat er in Drenthe een nieuw hunebed ontdekt wordt. "Dat zou voor Drenthe echt heel erg bijzonder zijn", zegt Hiemstra.

Tweede hunebed?

Als er echt een hunebed gevonden wordt, dan is amateurarcheoloog Hingstman nog lang niet klaar met het zoekgebied in Gasselte. Hij is opnieuw met zijn wichelroedes op pad geweest en heeft naar eigen zeggen nog meer gevonden rondom de heuvel.

Met lange witte linten en houten paaltjes heeft hij verschillende plekken gemarkeerd waar volgens hem ook onderzoek gedaan moet worden. "Er ligt hier nog een tweede hunebed, daar verderop. En hierachter liggen tien boerderijen en andere sporen van een nederzetting. Er ligt echt veel meer", zegt Hingstman.

