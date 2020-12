Celliste Mare Keja wint Drentse Talentprijs Cultuur

De prijs bestaat uit 2.500 euro en een kunstwerk van Els Mondt.

Nadat de prijsuitreiking drie keer moest worden afgelast vanwege het coronavirus, heeft Stichting Kunst & Cultuur besloten alle genomineerden een feestelijk bezoek te brengen.

Nummer 2 en 3

De andere twee genomineerden winnen beide 500 euro. Dat zijn zangeres Hannah Mae uit Weerdinge en schrijver Richard Zuiderveld uit Emmen.

Hannah Mae viel in 2019 zowel solo als met band op. Haar single Back to you werd Topsong bij Radio 2. Hannah werd tijdens het Popgala Noord uitgeroepen tot 'Beste talent Noord-Nederland'.

Schrijver Richard Zuiderveld weet jongeren in zijn boeken 'Vet Oud' te interesseren voor de Nederlandse geschiedenis. In 2019 schreef hij naast een boek ook de tekst voor de theaterproductie "Zoo Mooi!" over Aleid Rensen en de oude dierentuin van Emmen.

Celliste Mare Keja heeft gewonnen, zangeres Hannah Mae en schrijver Richard Zuiderveld werden tweede en derde (Rechten: Stichting Kunst en Cultuur)

Tiende keer

De Drentse Talentprijs Cultuur wordt voor de tiende keer uitgereikt. Eerdere prijswinnaars waren actrice Rosa da Silva, illustratrice Marloes de Vries en het folkduo Tangarine.

Ondanks het vreemde culturele jaar is K&C alweer op zoek naar kandidaten voor de Drentse Talentprijs Cultuur 2021. Kandidaten komen in aanmerking voor de prijs als ze in 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd en de potentie hebben zich verder te ontwikkelen en door te groeien naar een nationaal podium. Niet alleen inwoners van Drenthe, maar ook voormalige inwoners komen voor de prijs in aanmerking.

Andere cultuurprijzen

Onlangs werd bekend dat de Culturele Prijs van de provincie Drenthe voor Daniël Lohues is. Het Prins Berhard Cultuurfonds reikt in december de Drentse Anjerprijs uit. Voor deze prijs zijn het Drents Jeugd Orkest, Vereniging Plaatselijk Belang Valthe en Stichting Puppet International genomineerd.

