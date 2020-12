De eeuwenoude schoorsteen van Overcingel

"Normaal gesproken kom je hier alleen de schoorsteenveger of Sinterklaas tegen", zegt Jermo Tappel van Het Drentse Landschap. Hij staat bovenop het dak, dat een uniek uitzicht biedt op het centrum van Assen, en waar de oude schoorsteen van dichtbij te bekijken is.

Gebouwd in 1777

Tappel: "Schoorstenen komen pas na de middeleeuwen veelvuldig voor. Veel boerderijen hadden hele steile daken in die periode. Er was een open vuur in het midden van de vloer waarvan de rook gewoon naar boven ging. Maar je moest natuurlijk een opening hebben in het dak om die rook af te voeren. Ook vanwege brandgevaar natuurlijk. Daarom kwamen schoorstenen vanaf de zestiende, zeventiende eeuw steeds meer voor."

"Deze schoorsteen is oorspronkelijk van het huis, in 1777 is ie al gebouwd. Hij heeft verschillende kappen gehad, maar zoals het er nu uitziet is de bedoeling geweest in de achttiende eeuw."

Vanaf de schoorsteen helemaal naar beneden bevindt zich op de begane grond een mooie schouw. "En nu is het alleen nog wachten op de pakjes", glimlacht Tappel.

