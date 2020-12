Vijf jaar cel en tbs geëist voor vuurwerkexplosie bij de verkeerde

Voor die poging tot moord en een bedreiging met een wapen in Steenwijk eiste de officier in de rechtbank in Assen vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen de Assenaar. De man lijdt aan meerdere psychische stoornissen en zat in januari dit jaar in een psychose, concluderen deskundigen die hem hebben onderzocht.

Autobrand

De man moest op de ochtend van 15 januari dit jaar naar Hoogeveen om zijn auto te laten keuren. Volgens hem had een inwoner van die plaats een jaar eerder zijn auto in brand gestoken. Daar was hij nog kwaad over. "Voor mijn gevoel gaf de muziek in de auto mij opdracht naar hem toe te gaan", zei de Assenaar daar zelf over in de rechtszaal.

Voor hij naar Hoogeveen reed, zocht hij op zijn telefoon naar informatie over zijn doelwit, bleek later uit politieonderzoek. Hij ging met een jerrycan, illegaal vuurwerk en tape naar Hoogeveen. Na het bezoek aan de garage tankte hij in Meppel de jerrycan vol. Hij reed naar de Lomanlaan, maar toen hij de auto van het slachtoffer niet zag staan, ging hij volgens de officier van justitie weer weg.

Een half uur later was hij terug. Op camerabeelden van een school in de buurt was te zien dat een man met een bestelauto met een ladder op het dak kwam aanrijden. Even later klonk de explosie en ging hij ervandoor. Via beelden van camera's uit Hoogeveen en boven de A28 kon zijn auto worden getraceerd. Een week later werd de man aangehouden.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Na de explosie brak er brand uit bij het appartement aan de Lomanlaan (Rechten: Persbureau Meter)

Verkeerde adres

Hoewel hij heeft gezegd dat hij in een opwelling handelde, stelt het Openbaar Ministerie dat uit alles blijkt dat hij een vooropgezet plan had. Alleen legde de Assenaar de vuurwerkbom niet bij de man op wie hij kwaad was voor de deur, maar bij een gezin met dezelfde achternaam, dat verderop in dezelfde straat woonde.

De moeder van het gezin wilde opendoen toen die middag even na twee uur de bel ging. Maar omdat de hond ging blaffen en grommen, liep ze terug om hem eerst naar de woonkamer te sturen. Toen ze daarna weer in de gang stond, explodeerde de jerrycan met het vuurwerk eraan nog voordat ze bij de voordeur was.

"Het is een wonder dat het gezin dit kan navertellen", aldus de officier. Er ontstond brand bij de voordeur, waardoor de aangeslagen vrouw en haar vriend met hun acht maanden oude baby hun balkon op vluchtten. Omstanders en de brandweerlieden brachten ze in veiligheid.

Uitverkorene

Volgens woningcorporatie Domesta bedroeg de schade aan het appartement op de tweede verdieping en de naastgelegen appartementen zo'n 50.000 euro. Met de explosie heeft de Assenaar volgens het Openbaar Ministerie ook de levens van buren van het gezin in gevaar gebracht.

De man vindt zelf niet dat hij psychotisch is en dat in januari ook niet was. Hij ziet zichzelf als een uitverkorene van God. Toen een kennis uit Steenwijk hem via Facebook aansprak op een Bijbeltekst die hij drie dagen na de explosie plaatste, werd de Assenaar kwaad. Hij zocht de man thuis op en richtte een vuurwapen op hem.

Het slachtoffer hoorde geklik van het wapen. "Je hebt geluk dat hij blokkeert vriend", zei de Assenaar. Het slachtoffer was lange tijd erg angstig. De Assenaar moet hem 850 euro schadevergoeding betalen, vindt de officier.

Tbs met dwangverpleging

Vanwege zijn stoornissen is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Zonder tbs-behandeling is de kans op herhaling groot, zeggen deskundigen. Zij adviseerden geen dwangverpleging maar de lichtere variant, tbs met voorwaarden. Maar daarvoor is het belangrijk dat de man wel meewerkt en daar heeft de officier van justitie twijfels over, onder meer omdat de Assenaar vindt dat hij geen last van psychoses heeft.

"Hij is te gevaarlijk voor tbs met voorwaarden", aldus de aanklaagster. Advocaat Peter Plasman was het niet met haar eens. Hij vroeg de rechters om, als ze overwegen om toch tbs met dwangverpleging op te leggen, de Assenaar eerst te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum en de uitspraak uit te stellen.

De uitspraak in deze zaak volgt op 17 december.

De sporen van de brand zijn een dag later goed zichtbaar (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Lees ook: