Stoepparkerende bezorgauto's in Assen binnenkort op de bon

Maaltijdbezorgers van restaurants in Assen die hun auto of scooter neerzetten op plekken waar dat niet mag, krijgen daar binnenkort een bekeuring voor. Daarmee wil de gemeente iets doen aan de vele foutparkerende bezorgers in de stad.

Er zijn volgens de gemeente Assen veel klachten van inwoners gekomen over bezorgvoertuigen die op stoepen, trottoirs, laad- en losplaatsen of plekken waar een parkeerverbod geldt geparkeerd staan. De gemeente is bang dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Per 7 december gaat de gemeente handhaven en kunnen ondernemers een bon krijgen.

Ontheffing voor parkeervakken

Als alternatief kunnen ondernemers een ontheffing aanvragen voor het parkeren in de parkeervakken in de binnenstad. Ze betalen dan per voertuig 25 euro per maand om in die vakken te mogen parkeren. Ook mogen de bezorgers gebruikmaken van laad- en losplekken, mits ze die maximaal tien minuten gebruiken voor het inladen van maaltijden. Die regeling gaat in op 1 januari 2021.

Ondernemers mogen zo lang de coronamaatregelen gelden nog wel met hun bezorgvoertuigen door voetgangersgebieden blijven rijden. Dat mag alleen tijdens het bezorgen of ophalen van maaltijden. Parkeren mag niet, ook niet op het eigen terras. Voertuigen moeten wel herkenbare reclame van het restaurant waar ze voor werken opgeplakt hebben.