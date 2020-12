Toezichthouder Rensenpark moet koning worden in Benin

Mohammed zijn contract als toezichthouder is al meerdere keren verlengd. Daarom moet hij nu noodgedwongen plaatsmaken voor iemand anders en dat valt de prins zwaar.

Populair

"Ik houd van dit werk en van het praten met mensen", vertelt hij. "Ik doe dit werk al drie jaar met heel veel plezier. Zelfs al krijg ik geen salaris, dan nog zou ik dit werk willen blijven doen."

'Mo', zoals hij liefkozend wordt genoemd, is populair. Zelfs zo populair dat vrienden van hem een handtekeningenactie opzetten. "Hij is uitgegroeid tot hét gezicht van het Rensenpark", vertelt Joop Reilman. "Hij is sociaal, vrolijk en enthousiast en iedereen is blij met hem."

Troonopvolger

Ruim vierhonderd handtekeningen verzamelden ze. Maar op een bepaald moment kwam Mohammed met een wel heel opmerkelijk verhaal. "Hij vertelde ons dat hij de troonopvolger is in zijn geboorteland. Toen viel mijn mond open van verbazing", herinnert Reilman zich.

Vier vrouwen

Benin is een republiek, maar er liggen nog enkel oude koninkrijkjes in het land. Je kunt het vergelijken als Monaco dat eigenlijk in Frankrijk ligt. In een van die koninkrijkjes was zijn oom koning, maar die overleed twee weken geleden. En nu moet Mohammed hem opvolgen. Alleen ziet hij dat zelf niet zo zitten.

"Ik ben gelukkig hier in Nederland", legt hij uit. "Ik heb weliswaar vier vrouwen in Benin, maar als ik koning word zit ik alleen maar in mijn paleis en wordt alles voor mij geregeld. Ik ben 100 procent Nederlands en ik wil hier blijven."

Daarom wil hij er een stokje voor steken. "Als ik lang genoeg wacht dan kronen ze iemand anders tot koning", lacht Mohammed. "En pas als die is overleden ben ik weer aan de beurt. Dus ik hoop dat dat heel lang duurt."

Begrafenis

Toch vertrekt hij waarschijnlijk morgen naar Benin om bij de begrafenis van zijn oom te kunnen zijn. Reilman is niet bang dat zijn familie hem alsnog overhaalt daar te blijven. "Ik ken hem inmiddels goed genoeg en spreek hem vaak. Ik denk niet dat hij daar blijft."

Of de handtekeningenactie zal slagen en Mohammed mag blijven als toezichthouder, is nog niet bekend. Maar zelfs naamgever van het park Jaap Rensen heeft een handtekening gezet, dus dan kan het haast niet meer misgaan. Tenminste, dat zou je denken.