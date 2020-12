Burgemeester Mieke Damsma: 'Ik zie mezelf als voorbeeld'

Damsma is de enige vrouwelijke burgemeester in de provincie Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

De stoelen in de collegekamers van Nederland worden vooral bezet door mannen, blijkt uit onderzoek van de Collegekamer in opdracht van Binnenlands Bestuur. In Drenthe is dat beeld niet anders. Van de twaalf burgemeesters is er slechts één vrouw. Daarnaast zijn 36 van de 46 wethouders in de provincie man.

De enige vrouwelijke burgemeester is Mieke Damsma in de gemeente Midden-Drenthe. In het werk merkt ze weinig verschil: "Onder collega's voelt het niet anders. Ik krijg geen speciale behandeling, omdat ik een vrouw ben. Heel soms merk je dat je iets harder moet werken, omdat mijn voorgangers veelal mannen zijn geweest, maar dat kan ook een andere oorzaak hebben."

'Burgerjuf'

Het meest bijzondere vindt ze de bezoeken aan de basisscholen. "Daar wordt me geregeld de vraag gesteld waarom ik geen burgerjuf ben. Ik zie mezelf tijdens deze bezoeken ook echt als voorbeeld." Inspiratie haalt ze dan uit uitspraken van wijlen Els Borst: "Zij zei ooit: 'Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.' Dat zie ik altijd als een enorme motivatie."

Mannenbestuur

Damsma is burgemeester van een gemeente met alleen maar mannelijke wethouders, na het vertrek van wethouder Anique Snijders (VVD) eerder dit jaar. "Het gaat meer om de personen, dan om het geslacht", is Damsma van mening. "Ik houd over het algemeen van een gezonde mix. Niet alleen op basis van geslacht, maar ook van achtergrond en manier van werken."

Ondervertegenwoordigd

Dat vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de politiek heeft volgens Damsma onder meer te maken met de verharding van de maatschappij: "Als je kijkt hoe hard het er soms aan toe gaat in debatten. Met gestrekt been, stevig taalgebruik en uitsluiting gebeuren er soms dingen waardoor mensen bedanken voor een baan in de politiek." Dat heeft ook te maken met de vergelijkbare ontwikkeling die momenteel in de maatschappij gaande is. "Vooral met sociale media zie je dat erg terug. Wat mensen allemaal wel van achter een schermpje plaatsen, dat is schokkend."

