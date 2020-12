Gemeenteraad Hoogeveen akkoord met begroting 2021, maar verhoudingen totaal verziekt

Raad na uren overleg in achterkamertjes nog niet eens over Scala (Rechten: RTV Drenthe)

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft tot een uur 's nachts vergaderd en had talloze schorsingen nodig om het eens te worden over de begroting van 2021. Het lukte om een meerderheid achter de begroting te krijgen, al was het maar de helft plus een.

Het was een bloedstollende vergadering. Lange tijd leek het lot van Centrum voor de Kunsten Scala, dat muziekonderwijs verzorgt voor Hoogeveners tot 18 jaar, aan een zijden draadje te hangen. Urenlang werd er in achterkamertjes overlegd in een poging tot overeenstemming te komen, hoe deze organisatie kon worden gered.

Er kwam geld op tafel maar niet genoeg. Gemeentebelangen en CDA wilden wel 280.000 euro uittrekken voor Scala. Momenteel krijgt Scala 462.000 euro subsidie, dus dat zou een korting op de subsidie betekenen van 40 procent. Directeur Thijs Torreman zei vorige week dat een korting van 20 procent op de huidige subsidie het maximale zou zijn om de organisatie in de benen te kunnen houden. Een echte redding was dit dus niet te noemen. Toch was er een meerderheid voor dit voorstel.

Scala toch gered

Om Scala die 280.000 euro te doen toekomen werd de extra subsidie van 200.000 euro die de Tamboer zou krijgen, met 50.000 euro verminderd. Daarnaast werd het activiteitenfonds geschrapt. Voor dit fonds was jaarlijks 230.000 euro beschikbaar. Mensen die onder 110 procent van het minimum zitten konden jaarlijks een beroep doen op dit fonds en kregen dan 85 euro per persoon per jaar uitgekeerd. De bedoeling was dat dit geld aan sport of cultuur werd besteed, maar dit werd niet gecontroleerd. En daar had een groot deel van de raad moeite mee. Dit potje dubbelde bovendien met sportfondsen voor kinderen en de Stichting Leergeld.

Helemaal aan het einde van de vergadering kwam er ineens nog 92.000 euro bij voor Scala. D66 stelde voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) met 0,7 procent te verhogen en dit geld aan Scala ten goede te laten komen. Uiteindelijk schaarden 21 gemeenteraadsleden zich achter deze wijziging en was Scala echt gered.

Gemeentebelangen, CDA en SGP, samen goed voor een meerderheid van de helft plus een, wisten er een paar grote begrotingswijzigingen door te krijgen zoals minder sparen en investeren, zodat de onroerendezaakbelasting niet met 30 procent, maar met 16 procent hoeft worden te verhoogd.

Veel tegenstemmen hele begroting

Maar toen moest er nog over de begroting als geheel worden gestemd. Meestal uiten politieke partijen tijdens de vergadering stevige kritiek om dan voor de begroting te stemmen. Maar zes partijen voelden zich niet gehoord door de politieke vrienden Gemeentebelangen, CDA en SGP en stemden tegen de begroting. Vaak voor het eerst in hun politieke geschiedenis. "Het wordt een koude winter en dat maakt ons verdrieting. Hoogeveen stond bekend als een sociale gemeente en die tijd is voorbij. De ChristenUnie stemt voor het eerst tegen een begroting", zei Wim Warrink.

Er werd nog net niet gescholden, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De gemeenteraad heeft afgelopen zomer besloten er andere omgangsvormen op na te zullen houden en dat is jammerlijk mislukt. De verhoudingen zijn weer net zo verziekt als voorheen.

Meestal is een wethouder financiën een blij man als er instemming is voor de begroting. Maar Derk Reneman van het zakencollege zonder politieke kleur, was dat niet. "Ik vind het erg jammer dat er zoveel stemmen tegen de begroting waren. Dat vind ik vervelend. Dat is uitzonderlijk. De gemeente Smallingerland heeft ook een zakencollege en daar is een begroting niet aangenomen. Wij kunnen voort. Maar ik had liever gezien dat een groot deel voor had gestemd. We moeten dit als college even verwerken. Als zakencollege willen we graag werken voor de hele raad. Als een groot deel van de raad de begroting afstemt, dan zegt dat deel van de raad: zoals u straks gaat werken, daar zijn we het niet mee eens. Daar moeten we nog wel met elkaar over in gesprek", aldus Reneman.

Minder geld voor jeugdzorg

Verder besloot de raad een miljoen te gaan bezuinigen op de jeugdzorg, in plaats van de geplande 500.000 euro. "We zijn het allemaal eens dat de bestedingen voor de jeugdzorg uit de klauwen lopen. Maar het gaat ons niet zozeer om het geld. Het gaat om de inhoud. Er belanden kinderen in de jeugdzorg die daar helemaal niet thuis horen. Jongeren worden er soms slechter van dan beter. Wij horen van mensen die in de zorg werken dat het goedkoper en beter kan", zei Peter Koekoek van het CDA, een van de voortrekkers van deze wijziging op de begroting.

Voor mantelzorg, marketing, de kinderspelweek en het carillon blijft geld beschikbaar, alleen komt dit nu uit andere potjes waarvan het schrappen minder ernstige gevolgen lijkt te hebben.

Verlate begroting

Officieel is de gemeente Hoogeveen nu te laat met het inleveren van een sluitende begroting bij de provincie. Die deadline lag op middernacht en dat was al met verleend uitstel. Maar burgemeester Karel Loohuis gaat ervan uit dat de provincie er genoegen mee neemt dat het een beetje later is geworden.

Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over twaalf moties die nog op tafel liggen. Dat zijn wensen, verzoeken of opdrachten voor het college die geen invloed hebben op de begroting. De raad kwam er vanavond niet aan toe deze moties in stemming te brengen.