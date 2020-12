Anco Jansen: We moeten ballen tonen tegen Sparta

De Zwollenaar beleefde op Het Kasteel zijn mooiste moment in dienst bij FC Emmen. In mei 2018 had hij, met een goal en een assist, een groot aandeel in de historische promotiewedstrijd. "Ik hoop dat we opnieuw een euforisch gevoel zullen hebben, want dat zou betekenen dat we gaan winnen."

'Broos', zo noemt Jansen op dit moment het vertrouwen binnen de groep. "Maar het is maar net hoe we daarmee omgaan. We moeten gewoon met lef spelen, uitgaan van onze kracht. Kwaliteit is er genoeg, daar ben ik van overtuigd. Van het voetbal van de afgelopen weken krijg je geen vertrouwen. Van het aantal punten ook niet, maar we moeten niet doen alsof we een derde klasse onderbond-elftal hebben. We kunnen beter, maar het wordt nu wel tijd dat we dat laten zien."

"Het gaat wel in je koppie zitten", laat Caner Cavlan weten. "Helemaal als je een paar duels achter elkaar verliest. Maar elk duel begin je weer op nul. Helemaal tegen Sparta, een concurrent. Het is een 6 punten-wedstrijd."

Peña terug, Tibbling en Veendorp naar de bank

Op basis van de laatste training lijkt Dick Lukkien te starten met Sergio Peña, die weer hersteld is na zijn kuitblessure. Simon Tibbling en Keziah Veendorp zijn hun basisplaats kwijt. Michael Chacon vormt samen met Hilal Ben Moussa het controlerende duo op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling

Wiedwald, Bijl, Araujo, Van Rhijn, Cavlan, Ben Moussa, Chacon, Peña, Laursen, Jansen en De Leeuw.

Live op Radio Drenthe!

Sparta - FC Emmen is vanavond uiteraard live te volgen op Radio Drenthe. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de commentatoren. De wedstrijd begint om 20.00 uur en de live-uitzending begint om 19.30 uur.