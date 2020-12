Wat is volgens jou het mooiste Drentse woord van 2020?

En dat kan van alles zijn: een nieuw Drents woord, een oud Drents woord, een (voor jou) speciaal woord of een woord dat gewoon een hele mooie klank heeft. "De betekenis van het woord hoeft helemaal niet zo bijzonder te zijn. Woorden die gewoon mooi klinken, mogen ook ingestuurd worden", vertelt streektaalfunctionaris van het Huus van de Taol, Arja Olthof.

Het mag dus ook een nieuw Drents woord zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is 'snoetschoetie', het Drentse woord voor 'mondkapje'. Zulke nieuwe woorden zijn alleen maar mooi, vindt Olthof: "Daar groeit de taal van."

Eerdere winnaars

Vorig jaar stonden de woorden 'knooien', 'mieghummel' (mier), 'prugeltie' (klein kind), 'tolter' (schommel) en 'kopstubber' (ragebol) in de finale. Olthof hierover: "Het woord 'knooien' was toen hartstikke actueel, door het gelijknamige liedje van Leon Moorman. De woorden 'tolter' en 'kopstubber' worden niet overal in onze provincie gebruikt." In 2018 won het woord 'veraldereerd' (verbouwereerd, verbijsterd), in 2017 'akkederen' (overleggen, het eens worden, overweg kunnen met) en in 2016 'grammieterig' (nijdig, geërgerd, korzelig, zeer/erg).

Hoe stuur je jouw woord in?

Vanaf vandaag kan jij jouw favoriete woord (of woorden) insturen via de website van Huus van de Taol. Dat kan tot en met vrijdag 11 december. De vijf woorden die dan het meest zijn ingestuurd, worden op maandag 14 december in verkiezing gebracht. Vanaf dan kun je je stem uitbrengen op één van die vijf woorden. De winnaar, het mooiste Drentse woord van 2020, wordt op maandag 21 december bekendgemaakt bij Radio Drenthe.

Ook leuk: uit alle inzendingen worden er drie beloond met een Huus van de Taol-prijzenpakket!

Vorig jaar vroeg verslaggever Jeanine Hofsteenge mensen op straat of ze de genomineerde woorden van 2019 kenden. Het resultaat? Bekijk het in onderstaande video.