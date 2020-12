Redding voor Scala Hoogeveen: 'Blij met dit nachtelijk konijn uit de hoge hoed'

Het was prettig wakker worden vanochtend voor Thijs Torreman, directeur van Centrum voor de Kunsten Scala. De locatie in Hoogeveen is voorlopig gered.

De gemeenteraad van Hoogeveen vergaderde tot één uur 's nachts over de begroting. Torreman wachtte de uitkomst niet meer af en miste daardoor het besluit dat zijn kunstencentrum meer subsidie krijgt dan de geplande 280.000 euro.

"Ik volgde de vergadering op afstand via de computer. Toen een motie van D66 voor extra steun sneuvelde, had ik het gevoel dat er geen oplossing meer in de lucht hing", zegt Thijs Torreman. Hij besloot daarom de vergadering te laten voor wat het was en te gaan slapen. "Maar toen kwam er een nachtelijk konijn uit de hoge hoed", vervolgt de blije Scala-directeur.

Muziekonderwijs blijft

Na lang wikken, wegen en vooral ook puzzelen, werd de subsidie van 280.000 euro voor Scala uiteindelijk verhoogd naar 372.000 euro. "Daar ben ik heel blij mee, dit betekent dat tienduizenden kinderen gebruik kunnen blijven maken van onder meer het muziekonderwijs", laat Torreman weten. Voor Scala betekent dit nog altijd wel dat het centrum voor de kunsten het met 20 procent minder geld moet doen ten opzichte van nu. Momenteel krijgt Scala 462.000 euro subsidie.

Vraagstuk oplossen

Voor Korreman is dat nog altijd een lastige opgave: "Dat is altijd met dit soort dingen. 80 procent van het bedrag blijft overeind, maar dat betekent nog wel een verlies van 92.000 euro. We moeten nog kijken hoe we dit vraagstuk gaan oplossen. Daar hebben we natuurlijk al wel over nagedacht, maar het is nog te vroeg om hierover te communiceren." Ondanks die uitdaging is Korreman deze ochtend vooral een blij man. "Een kleintje champagne moet kunnen, zeker om te proosten op het mooie werk van de mensen die zich zo hebben ingezet voor Scala!"

Lees ook: