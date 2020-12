Drentse Gemeenten: 'Jonge asielzoekers moeten ook kunnen voetballen'

De bal moet weer rollen, ook voor jonge asielzoekers die gewoon zin hebben om een potje te voetballen. Daar komt de reactie van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) op neer als het gaat om de nieuwe FIFA-regel, die is ingevoerd om mensenhandel te voorkomen. De vereniging vraagt in brieven aan de KNVB en de minister aandacht voor dit probleem.

Buitenspel

Door deze regel worden internationale overschrijvingen van jonge spelers tussen de 10 en 18 jaar verboden. Waar deze regel eerst alleen gold voor het betaalde voetbal, is dit nu ook ingevoerd voor amateurclubs. En dat levert problemen op, onder meer bij voetbalvereniging Asser Boys, waar bij een jeugdteam maar liefst vijf spelers de bal wordt afgepakt. Zo mogen niet meer in competitieverband uit komen voor de club.

In de bres

De voorzitter van Asser Boys is voor die jongens in de bres gesprongen, zo zegt hij zelf. "Dit is natuurlijk een probleem dat overal in Nederland speelt. We hebben daarom geprobeerd voor reuring te zorgen, zowel in de politiek als in de pers, om zo de bal weer aan het rollen te krijgen."

Met behulp van een jurist van 'Defence for children' zijn ze aan de slag gegaan: "Hij heeft een brief opgesteld en gestuurd naar de FIFA en de KNVB." Op deze manier proberen ze een algehele ontzegging van deze regel bij elkaar te tikken: "Nu is het wachten op antwoord, maar dat kan nog wel een aantal weken duren."

'Gaat wel heel ver'

Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de VDG, reageert op de FIFA-regel: "Kinderen die in een land komen dat voor hen volstrekt onbekend en nieuw is, moeten volledig mee kunnen sporten. Het is duidelijk dat we er alles aan moeten doen om mensenhandel te bestrijden, maar deze regel gaat wel heel ver."

Snelle oplossing

De gemeente Assen heeft dit probleem, naar aanleiding van de situatie bij Asser Boys, aangekaart binnen de VDG. De Drentse gemeenten en de provincie vragen de minister en de KNVB in de brieven om prioriteit aan de zaak te geven. Puper houdt hoop op een snelle oplossing: "We zouden binnen een aantal weken reactie krijgen van de KNVB, maar dat is inmiddels ook alweer vijf of zes weken geleden. Wat dat betreft hebben ze het slim verwoord."