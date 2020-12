'Vier procent totale Drentse arbeidsinkomen loopt gevaar door Brexit'

Voor zijn bedrijf is Groot-Brittannië belangrijk. "We leveren momenteel redelijk veel, want ik heb het idee dat de opslagruimtes in Engeland vanwege de Brexit extra vol worden gezet. We doen nu zo'n vier a vijf vrachten per dag die kant op. Engeland is onze tweede thuismarkt."

Ook Belga Transport uit Roden houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. "We halen 60 tot 70 procent van onze omzet uit vrachten richting Engeland", zegt Jan Belga.

Tekst gaat verder onder de video

Vooral veel gedoe

"De Brexit wordt spannend", zegt Hans Kremer. "Ik verwacht wel dat de handel gewoon doorgaat. Engeland heeft niet voldoende van ons product, de bodem heeft een hele andere structuur, meer rotsen en klei. Er moet bijgekocht worden en daar hebben ze mij of mijn collega's op het Europese vaste land voor nodig."

Kremer verwacht vooral problemen bij de administratie van de vrachten. "Als producten niet ingeklaard worden aan de Engelse kant, dan zit je bijvoorbeeld met je BTW. Ik kan dan niet bewijzen dat het naar Engeland is gegaan en dan zegt de Nederlandse belastingdienst dat ik er nog 21 procent BTW over moet betalen."

Meer uren, extra geld

Jan Belga heeft het deze dagen extra druk om alle zaken rond de Brexit te regelen. "Deze vrachtwagen die nu weg gaat zal soepel Engeland binnen komen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het vanaf 1 januari ook goed gaat. We vragen onze klanten om deze maand zoveel mogelijk te versturen en in januari te beginnen met kleine zendingen. Vanaf 1 januari is er extra voorbereiding en planning nodig. Er komt veel meer administratie bij. Elk artikel moet worden aangemeld anders kom je het haventerrein niet op. Het kost extra geld door de extra uren die erin gaan zitten."

Deal or no deal?

Het is nog altijd onduidelijk hoe Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten, met of zonder deal. Daar wordt nog druk over onderhandeld. "We zijn er al 2 jaar mee bezig, maar nog lang niet alles is bekend. Zo weten we niet of het een harde of een zachte Brexit wordt. Maar in beide gevallen neemt de administratie toe, het wordt extra gedoe," zegt Jan Belga.

Hans Kremer verwacht dat het voor zijn bedrijf nog wel meevalt. "Wij hebben één soort zand in de vrachtwagens zitten, met één goederencode. Dat is heel anders dan je dat je met een vrachtwagen aankomt met 24 verschillende producten."

Drents arbeidsinkomen loopt gevaar

"De Drentse bedrijven die direct exporteren naar het Verenigd Koninkrijk zullen te maken krijgen met handelsbelemmeringen", zegt Bart Los, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Het hangt er nog een beetje van af hoe het er precies uit gaat zien maar de kans is groot dat er handelstarieven komen, belastingen op producten uit Nederland die Engeland binnenkomen. Daardoor worden Drentse producten voor de Britten duurder en bestaat de kans dat de vraag naar die producten afneemt of zal stilvallen", aldus Los, die ook wel de Brexit-professor wordt genoemd.

Hij heeft uitgerekend wat de gevolgen zijn van de Brexit voor Drenthe. "We weten nog steeds niet hoe het eruit gaan zien, welke afspraken wel en niet worden gemaakt. Een no-deal is ook nog altijd een mogelijkheid, helaas. Maar een kleine vier procent van het Drentse arbeidsinkomen loopt gevaar, dat zijn alle salarissen en lonen die in Drenthe worden betaald. Dat betekent niet dat die hele vier procent zal wegvallen, maar dat deel loopt gevaar. Daarbij zijn ook de indirecte gevolgen meegerekend, voor bedrijven in Drenthe die leveren aan bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar de effecten voor Drenthe zullen kleiner zijn dan het gemiddelde voor Nederland. De gevolgen zullen voor de Britten veel groter zijn dan voor de meeste regio's aan deze kant van het kanaal. De grootste problemen hier zullen zitten in alle administratie die erbij komt kijken. Dat kost meer tijd, en tijd is geld natuurlijk."