Geen loopbrug en treinwagon bij spoortracé Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Herinneringscentrum Kamp Westerbork gooit de plannen van oud-directeur Dirk Mulder om. De spoorlijn wordt niet gereconstrueerd. Dat blijkt uit een brief die naar de buurt is gestuurd.

Eerder werd al bekend dat het Herinneringscentrum door de oplopende kosten van de verbouwing, de coronacrisis en de komst van een vleermuizenkraamkamer ervoor kiest 'terug te gaan naar de basis van de plannen'. Nu wordt over die basis meer duidelijk.

De afgelopen jaren heeft het Herinneringscentrum gewerkt aan de verduidelijking van de oorspronkelijke spoorweg richting het kampterrein, het tracé. Om de 50 meter is een biels geplaatst met de datum van het transport, het aantal gedeporteerden en de bestemming van het betreffende transport.

Veelbezocht

Volgens Christel Tijenk, hoofd Kenniscentrum bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork, wordt de route al veel bezocht: "Op en bij de bielzen worden steentjes of kaarsjes en soms een persoonlijke herinnering geplaatst van iemand wiens familieleden met een bepaald transport zijn weggevoerd. Met name in de coronaperiode gebruiken veel bezoekers het pad voor een stiltewandeling. Dit heeft geleid tot het voortschrijdende inzicht dat we met deze route onze bezoekers juist de ruimte en de plek willen bieden voor reflectie en bezinning."

In het oorspronkelijke plan zou het tracé worden uitgebreid met de aanleg van een loopbrug over de Oosthalen en een treinwagon bij de ingang van het herinneringscentrum. Deze ingang zou ook een paar honderd meter worden opgeschoven, maar de ideeën van loopbrug en de wagon bij de ingang zijn nu van de baan.

"De doelgroep van de wandelroute is veranderd. In plaats van gezinnen met kinderen richten we ons nu op de wat oudere museumbezoeker, die zonder kinderen het museum bezoekt", licht Tijenk toe, "Daarmee is de behoefte aan een oversteek met het oog op verkeersveiligheid komen te vervallen."

Plaatsen treinwagon gaat ten koste van parkeerplek

"De wagon als markering van het spoortracé is niet langer nodig. De route blijkt deze extra markering niet nodig te hebben om bezoekers aan te spreken. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren kunnen constateren welke bijzondere betekenis en emotionele lading de wagons op het kampterrein voor bezoekers hebben. Om een wagon op de parkeerplaats geen onderdeel uit te laten maken van de parkeervoorziening, maar deze duidelijk te onderscheiden van de geparkeerde auto's, zouden we een groot aantal parkeerplaatsen moeten schrappen. Het creëren van meer parkeerplaatsen in de boswachterij Hooghalen is niet haalbaar en wenselijk. Nu het plaatsen van de wagon ook uit vanuit het bezoekersperspectief niet nodig blijkt, zien we ervan af deze nabij het museum te plaatsen. We verwijzen bezoekers naar de wagons op het kampterrein en het Gesproken Monument die deze bevatten."

Nieuwbouw

Hoe de nieuwbouw er straks uit komt te zien, is verder nog niet bekend. Binnenkort wordt het bestemmingsplan besproken in de raad van de gemeente Midden-Drenthe. Dit voorjaar verwacht het Herinneringscentrum daar meer over te kunnen vertellen. "Onze droom is nog steeds om in januari 2025 een vernieuwd gebouw te kunnen openen", stelt het Herinneringscentrum in de brief.

Lees ook: