Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag 5 december is het pakjesavond. Misschien vier je het vanwege de coronamaatregelen met minder mensen, digitaal of helemaal niet? Als je het wél gaat vieren kun je nog last minute een mooie surprise of gedicht in elkaar zetten.

Sinterklaas

Als je het niet gaat vieren, maar toch een beetje een Sinterklaasgevoel wil, kun je alleen vrijdag 4 december nog meedoen aan RTV Drenthe's Sinterklaasactie, waarbij je ook nog eens mooie prijzen kan winnen! De winnaar wordt zaterdag 5 december bekendgemaakt in een livestream op onze Facebookpagina, door niemand minder dan de goedheiligman zelf.

Voor de kinderen heeft theater De Tamboer in Hoogeveen zaterdag twee Sinterklaasvoorstellingen op het programma staan: er is een poppenkastvoorstelling voor de allerkleinsten en een 'Ernst, Bobbie en de Rest-show' die je vanuit huis kunt bekijken. Je kunt zelfs meedoen via een interactieve livestream.

Wat je ook vanuit huis kunt doen, is meespelen met de bongi (een soort bingo met woorden, in plaats van cijfers) van Go Play Indoor Meppel. Die wordt gehouden op zaterdag 5 december van 10.30 uur tot 11.30 uur. Meespelen is gratis, maar je moet je wel even vooraf aanmelden.

En je kunt natuurlijk altijd zelf in de keuken aan de slag gaan: zelfgemaakte pepernoten of speculaas misschien?

Kerst

En ja, als Sinterklaas en zwarte Piet weer naar Spanje zijn vertrokken, geldt voor veel mensen: kerstboom erin! De doos met kerstversiering kan dus weer van zolder.

En mocht je een beetje uitgekeken zijn op je kerstversiering, dan kun je altijd nog zelf knippen, plakken, kleien, haken, breien of vouwen.

De natuur in

Even een frisse neus halen is altijd fijn. En in Drenthe hebben we natuurlijk hartstikke veel mooie natuurgebieden vol wandelroutes en fietspaden.

Beleef je de Drentse natuur liever vanuit huis? Neem dan een kijkje op RTV Drenthe's natuurplatform ROEG!. Hier lees je het laatste natuurnieuws en kun je uitzendingen terugkijken.

Sport en bewegen

Niet alle sporten kunnen doorgaan vanwege het coronavirus. Als je toch een beetje in beweging wilt blijven, maar geen idee hebt hoe je dat thuis moet aanpakken, kun je alle afleveringen van Drenthe Beweegt Door terugkijken. Wist je dat je sowieso alle radio- en tv-programma's kunt terugvinden op onze site?

Wat je ook gaat doen dit weekend, wij wensen je in ieder geval veel plezier.