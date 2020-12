LTC in Assen traint in Sahara of moeras: 'Zet er maar woningen op'

Voor LTC in Assen is een kunstgrasveld geen overbodige luxe: de grasmat ligt er beroerd bij (Rechten: Luc Rengers)

Er moet dringend een tweede kunstgrasveld bij voetbalvereniging LTC in Assen komen. PvdA-raadslid Luc Rengers springt in de bres. Het huidige trainingsveld blijkt een knollenveld, met blessures tot gevolg. In hete zomers lijkt het op de Sahara, in natte tijden is het een zompig moeras.

PvdA'er Rengers stelt voor om het oefenveld, dat buiten het sportcomplex De Hoogte ligt, te bebouwen met huizen. "Zo komt er geld in het laadje om toch dat broodnodige tweede kunstgrasveld aan te leggen en heeft de gemeente er een mooie woonbestemming bij", aldus het raadslid.

Bron van blessures

Rengers lanceert zijn idee in schriftelijke vragen over de 'onhoudbare situatie' bij LTC. Hij wil dat er actie komt vanuit het stadhuis. De voetbalclub met zo'n 800 leden, worstelt al geruime tijd met de trainingsaccommodatie in de wijk Pittelo, zo stelt Rengers. Het oefenveld is vaak onbespeelbaar door droogte of door wateroverlast. "Bijnamen van het trainingsveld zijn dan ook 'Sahara' of 'Moeras'. In elk geval staat het veld bij de gebruikers bekend als een bron van blessures", stelt Rengers.

Doordat het oefenveld buiten de omheining van sportpark De Hoogte ligt, lijkt het volgens Rengers op een openbaar speelterrein. "Het is door iedereen te betreden, of het nu bespeelbaar is of niet. Dit komt de kwaliteit van het veld niet ten goede."

Dreigende ledenstop

Omdat het trainingsveld door alle problemen maar beperkt beschikbaar is, heeft de club grote moeite om de trainingstijden op verantwoorde wijze in te vullen. Volgens Rengers komt het regelmatig voor dat trainingen komen te vervallen of dat er tegen elf uur 's avonds nog getraind moet worden.

Dat trainen gebeurt dan op het enige kunstgrasveld dat LTC heeft. Met een tweede kunstgrasveld is de club uit de problemen, en hoeft er ook geen ledenstop te komen. Die dreigt nu wel door de beperkte accommodatie.

Bouwkavels als financiering

PvdA-raadslid Rengers weet dat een tweede kunstgrasveld duur is, en dat de gemeente vanwege zware bezuinigingen dit kunstgrasveld op de lange baan heeft geschoven. Daarom zou de bestemming 'wonen' volgens hem op het trainingsveld uitkomst kunnen bieden. "De ontstane bouwkavels kunnen zoveel geld opleveren, dat het tweede kunstgrasveld makkelijk gefinancierd kan worden. Zo heeft het geen invloed op het financiële herstelplan en de meerjarenbegroting."

Als het college niks voor dit idee voelt, wil de PvdA weten of het naar andere initiatieven wil kijken, om de 'onhoudbare situatie' bij LTC op te lossen. Een tweede kunstgrasveld op sportcomplex De Hoogte kost 4,5 ton. De investering is eerder dit jaar gesneuveld. Toen kwam Assen met een financieel herstelplan met 5,5 miljoen euro aan bezuinigingen.

