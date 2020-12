Drentse horecaondernemers sluiten aan bij protest: 'Wij gaan kapot!'

Een gedeelte van de horecabedrijven in Drenthe is coronamaatregelen zat. (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

En die groep lijkt steeds verder te groeien. Maandag reist Vosseberg af naar Den Haag voor een landelijke protestactie.

Olievlek

Hij wordt vergezeld door uitbaters van ongeveer twintig andere horecazaken uit Drenthe, onder meer uit Echten, Hoogeveen, Zuidwolde, Coevorden, Fluitenberg en Noordscheschut. "Het breidt zich uit als een olievlek", verklaart Vosseberg. Volgens de ondernemer hebben ze nu de kans om van zich te laten horen: "En die kans moet je pakken."

De drukte in de winkelstraten rondom Black Friday blijkt de druppel te zijn: "De nood is gewoon heel hoog. We hebben de drukte op die dag allemaal met lede ogen aan gezien." Vosseberg pleit voor gelijke monniken, gelijke kappen: "Gooi alles dicht of gooi alles open. Zo lang alles open is, gaan de besmettingen niet naar beneden. Het is dweilen met de kraan open, dus ik verwacht komende week dan ook geen versoepeling."

De Drentse horecaondernemers rijden maandag met alle bedrijfsauto's in een stoet naar Den Haag. Horecabedrijven hoeven zich niet aan te melden om zich bij de groep te voegen die in Echten verzamelt. "Gewoon naar Echten komen. Op de parkeerplaats bij Boschzicht. Om 8.00 uur verzamelen we en om 8.30 uur willen we rijden." Om 12.00 uur begint die dag het landelijke protest. "Wij zijn het zat en gaan kapot", besluit Vosseberg.

