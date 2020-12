Gerben Jorritsma stopt met schaatsen: 'échte resultaten bleven uit'

Gerben Jorritsma (27) uit Diever stopt met schaatsen. Zijn laatste ploeg TalentNED ging verder als opleidingsploeg waardoor er geen plaats meer voor hem was. Omdat daarmee ook z'n inkomsten wegvielen moest hij gaan solliciteren.

"Ik werk nu bij jachtenbouwer Zaadnoordijk in Heerenveen. We maken carbon-producten voor in en op de boot. Voor mij waren de inkomsten nu belangrijker dan het schaatsen. Want er moet wel brood op de plank komen", laat Jorritsma weten.

"Op voorhand was het voor mij ook een optie geweest om m'n werk met het schaatsen te combineren. Dat was afhankelijk van m'n inkomsten en de functie waarin ik terecht zou komen. Maar ik had voor mezelf al wel besloten dat ik na komend seizoen sowieso zou stoppen met schaatsen."

'Ik heb er alles aan gedaan'

De 27-jarige sprinter was in 2015 de revelatie van het seizoen. Hij won op het snelle ijs van Salt Lake City de wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter. Maar de laatste jaren kwam hij niet meer in de buurt van die prestatie.

"Je zet er alles voor opzij. En de laatste jaren bleven mijn resultaten gewoon achter en dat gaat toch aan je vreten. Vorig seizoen was ik stabiel en heb ik kleine stapjes gemaakt. Maar het seizoen daarvoor bij Team Reggeborgh onder Gerard van Velde kreeg ik het goede gevoel weer terug. En dat smaakte naar meer", verklaart Jorritsma. "Als ik nu nog een ploeg had gehad dan was ik nog niet gestopt."

Toch kan Jorritsma wel met een goed gevoel afscheid nemen. "Ondanks dat échte resultaten uitbleven, kan ik wel zeggen dat ik er alles aan gedaan heb."