Bewoners Julianastraat Assen mogen eigen woning gratis 'vergroenen'

De Julianastraat had de afgelopen tijd te maken met veel werkzaamheden. Zo werd de riolering vervangen en kwam er andere bestrating. "In die tijd is veel overlegd met de bewoners over de inrichting van de straat", vertelt wethouder Bob Bergsma (D66). Uit die gesprekken bleek dat omwonenden graag nieuwe bomen wilden, maar ook de wens hadden dat er voldoende parkeerruimte bleef.

Tegemoet komen

"Aan beide belangen hebben we geprobeerd tegemoet te komen", zegt Bergsma. "Twee bomen zijn meegenomen in het ontwerp. Daarnaast hebben we voldoende plek willen behouden voor parkeren." Maar dat was niet voldoende op het gebied van vergroening.

"Daarom geven we bewoners van de straat het aanbod om gratis planten te bestellen. Daardoor kan iedereen in de Julianastraat bijdragen aan de vergroening van hun buurt."

Positief

Bewoners van de Asser straat kunnen kiezen uit een lijst van planten met zo'n vijftien verschillende soorten, zoals klimplanten en heesters. De gemeente biedt dit niet standaard aan als een straat of buurt te maken krijgt met groot onderhoud. Maar als het aan Bergsma ligt, gebeurt het in de toekomst vaker.

"Ik moet daarover natuurlijk wel in gesprek. Maar naar de toekomst toe, kijk ik positief tegen dit soort initiatieven aan waar mensen de kans krijgen zelf een bijdrage te leveren aan de vergroening van hun buurt."

Hoeveel het project gaat kosten, is niet precies bekend. "Ten opzichte van de investering die we hebben gedaan om de Julianastraat te renoveren, valt het bedrag in het niet. Daarnaast is het voor een goed doel. We zien het als een investering", zegt de wethouder van de provinciehoofdstad.

Voorbehoud

Ook Jan Braaksma van de buurtvereniging Oranjebuurt staat in eerste instantie positief tegenover het plan. "Maar ik kan niet namens de hele buurt spreken. Ik kan het wel waarderen dat de gemeente zijn best doet. We zijn ook vaak genoeg kritisch op hen, dus moet zoiets ook gewaardeerd worden."

Braaksma zelf vindt het dus een mooi gebaar, helemaal nu de Julianastraat grondig is gerenoveerd. "Het is een bouwput geweest, maar gelukkig ziet het er nu netjes uit. Hopelijk zijn de mensen ook blij met het project."

