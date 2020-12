Timmerman veroordeeld voor verduisteren geld en spullen van de baas

De advocaat van de man vroeg twee weken geleden om vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs, maar dat bewijs is er wél, liet de rechter in Assen weten. De straf die de officier van justitie eiste, veertig uur werkstraf, vond ze te hoog, onder meer omdat de fraude al jaren geleden plaatsvond.

Geld in eigen zak

Volgens zijn voormalige werkgever heeft de timmerman tussen 2012 en de zomer van 2017 zo'n 5100 euro aan contant geld van in totaal zes klanten in eigen zak gestoken. De timmerman ontkende het meeste. Hij zei dat hij bij sommige klanten waar hij voor zijn baas kwam ook in privétijd klussen deed.

Omdat de arbeidsverhoudingen tussen de man en zijn ex-werkgever niet duidelijk op papier stonden, zijn vier fraudegevallen niet te bewijzen, oordeelde de rechter. De officier dacht daar net zo over. Zij zei twee weken terug tijdens de zitting al dat het misschien niet netjes was dat de timmerman ook zelf stiekem klussen bij de klanten van zijn baas deed, maar dat dat op zich niet strafbaar is.

'2500 euro kwijt'

Wel staat volgens de rechter vast dat hij bijna 700 euro en ruim 2500 euro van twee klanten van zijn baas in eigen zak heeft gestoken. Hij kreeg er na het werk contant betaald, maar droeg het geld op kantoor niet af. Het grootste geldbedrag is hij naar eigen zeggen kwijtgeraakt, nadat hij het in zijn werkbus had gelegd. Het andere had hij besteed aan eten en kleding voor de kinderen, biechtte hij op.

De rechter vindt ook dat er genoeg bewijs is dat de man bedrijfskleding, spaarpunten van een groothandel en plisségordijnen heeft meegenomen zonder dat hij er toestemming voor had. In augustus 2017 ontdekte zijn baas de fraude en werd de Hoogevener op staande voet ontslagen.

Klacht

Omdat het Openbaar Ministerie eerst vond dat het om een civiele zaak ging, werd de timmerman aanvankelijk niet strafrechtelijk vervolgd. Na een klachtprocedure besloot het gerechtshof in Leeuwarden dat dat alsnog moest. Daardoor is de zaak inmiddels vrij oud. Omdat de timmerman intussen zijn leven heeft gebeterd, vindt de rechter een onvoorwaardelijke straf niet meer nodig.