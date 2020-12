Sinterklaas heeft pech met helikopter boven Schoonoord

De hartjes kloppen vol verwachting als de kinderen rond tien uur naar buiten komen. Op het schoolplein is een platform gemaakt waar Sinterklaas met zijn helikopter moet landen. En terwijl ze staan te wachten wordt het ene na het andere Sinterklaasliedje ingezet. Uit volle borst zingen de kinderen mee. En tussendoor kijken ze omhoog of de helikopter al te zien is.

Het viel voor de directeur van de school niet mee om een intocht de organiseren die ook nog eens coronaproof is. "Wat kan wel, wat kan niet. Het is lastig. Sinterklaas is natuurlijk ook een oude man dus we moeten voorzichtig zijn. Mijn grootste gevaar is vooral dat ik niet te dicht bij hem ga staan. Dat gaat zo makkelijk. En we vieren het dit jaar zonder de ouders", zegt Piet van Kesteren, directeur van De Slagkrooie. "We hebben expres niet verteld hoe laat Sinterklaas aankomt zodat er geen ouders komen kijken. Dan hoeven we ook geen politieagentje te spelen en kunnen de kinderen genieten van het feest."

Zingen uit volle borst

En die kinderen lijken de papa's en mama's niet te missen vanochtend terwijl ze de longen uit hun lijf zingen. Maar waar blijft de beste man toch? Nadat de kinderen bijna pijn in hun nek hebben van het omhoog kijken, komt er ineens een trekker aangereden. Met daarin: Sinterklaas! Dat is gek, hij zou toch met een helikopter komen?

Sinterklaas blijkt een heel avontuur achter de rug te hebben. "Ik vloog in de lucht met de helikopter en die maakte ineens een heel raar pruttelend geluid. Ik denk dat komt niet goed en heb mijn parachute snel omgeknoopt. Toen ben ik uit de helikopter gesprongen en bij Boer Katerberg in het hooi belandt", vertelt de Sint terwijl het hooi nog uit de mijter steekt. "Ik was eerst wel een beetje duizelig, maar Boet Katerberg heeft mij een kopje koffie gegeven en die werkte echt fantastisch. En daarna heeft hij me hier naartoe gebracht op de trekker. Want ik moet natuurlijk wel naar de kinderen toe."

Die kinderen zijn maar wat blij dat Sinterklaas er is en zingen hem toe. Na een warm welkom op het schoolplein gaat de Sint met de kinderen mee naar binnen. En moet boer Katerberg nog even aan het werk met die helikopter. "Ja, hij gaat mijn helikopter repareren", aldus Sinterklaas.