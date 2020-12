IJsracer Jasper Iwema gebruikt onzeker coronaseizoen ook om te testen

"We hebben één punt waar we naar toewerken. Dat is het EK in Polen dat al op 13 december gepland staat", verklaart Iwema. "Ik hoop dat daarna andere organisatoren ook gaan zien dat er meer mogelijk is. Ook zonder publiek. Misschien met een livestream zodat het op een andere manier interessant wordt gemaakt voor sponsoren. We gaan het allemaal meemaken."

'Ik wil wereldkampioen worden'

Maar alle onzekerheid heeft er niet voor gezorgd dat de voormalige wegracer een winterseizoen laat schieten. "Ik heb een droom. Ik wil wereldkampioen worden. Daar ga ik voor. Dat moet linksom of rechtsom gewoon gerealiseerd worden", zegt hij vastbesloten.

Artikel gaat verder na de video

Vorig seizoen begon Iwema verrassend sterk. Hij wist zich als nummer drie te plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Hij sprokkelde vervolgens in hoog tempo zestien WK-punten bij elkaar. Maar in Kazachstan kwam de klad erin. Vier valpartijen op rij nekten hem.

"Het is net als in een bokswedstrijd: je kan één keer knock-out gaan, maar na vier keer was het klaar. We zouden toen na drie weken het seizoen weer hervatten. Maar toen kwam er een andere spelbreker en dat was corona", blikt Iwema terug.

Financiële consequenties

De onzekere kalender heeft ook grote financiële consequenties voor de kleine coureur. "Het is net een domino-effect. Omdat de kalender nog onzeker is, kun je ook geen garanties geven aan je sponsoren waar je gaat rijden. Ik heb gelukkig wel een vaste club die me financieel blijft ondersteunen. Daarnaast heb ik een fanclub van 100 opgericht om op die manier nog wat inkomsten te genereren. Maar het blijft allemaal extreem uitdagend en ik moet heel wat strepen in m'n begroting", erkent Iwema. Bij een 'club van 100' kunnen mensen 100 euro betalen om de carrière van een sporter te steunen.

Geen technische ondersteuning

Daarnaast kreeg hij andere jaren technische ondersteuning van leerlingen van het TT Instituut uit Assen. Maar zij mogen, vanwege corona, niet op stage naar het buitenland. En dus zoekt de inwoner van Hooghalen z'n eigen sponsoren, rijdt hij in z'n eentje naar de wedstrijden en trainingskampen en heeft hij zich noodgedwongen technisch bijgeschoold. "Ja, het is een one-man-show", grijnst de coureur uit Hooghalen.

Testen

Maar elk nadeel heeft z'n voordeel. Want het 'lege' seizoen geeft Iwema wel de gelegenheid om wat noodzakelijke veranderingen te testen. "Heel veel in het ijsspeedway is gebaseerd op grote stevige jongens met een totaal ander postuur dan ik. En daarom liep ik vast. Als je dertig of veertig kilo lichter bent dan de gemiddelde coureur kun je slecht dingen kopiëren", analyseert Iwema.

Veranderingen

Daarom voerde hij verschillende veranderingen door. Zo rijdt hij dit seizoen op een nieuw chassis dat wat buigzamer is en verruilde hij het gebruikelijke zadel voor een zitje van een wegracer. "M'n motor is een stuk lager zodat ik meer controle heb. Verder is de positie van m'n linkervoet veranderd. Daardoor komt er als het goed is minder druk op de linkerkant. Omdat m'n houding anders is, heb ik ook een kap voor m'n koppeling omdat ik er anders met m'n knie tegenaan kom. Verder is nu de vering beter aangepast op mijn gewicht", somt de inwoner van Hooghalen op. Er zijn dus genoeg zaken om te testen, maar waar dat gaat gebeuren is nog de grote vraag.