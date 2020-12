Worstelen met agenten levert vervelende kroegbezoeker celstraf op

Twee politieagenten haalden de dronken man in de nacht van 19 juli uit het café, omdat hij vervelend was. Hij dronk onder meer zelf meegebrachte drank en kreeg van het personeel een toegangsverbod. Daarmee stemde hij in en hij tekende er ook voor. De agenten brachten hem terug naar het asielzoekerscentrum in Assen, waar hij op dat moment woonde.

Toch weer de kroeg in

Later tijdens hun nachtdienst reden ze opnieuw langs de kroeg in de Asser binnenstad toen een medewerkster rennend op hun auto afkwam. Angstig vertelde ze de agenten dat de vervelende man terug was.

De 25-jarige asielzoeker legde uit dat er nog spullen van hem in het café lagen, die hij wilde ophalen en dat zijn fiets er nog stond. De agenten hielden hem toen aan vanwege lokaalvredebreuk: hij had het toegangsverbod van de kroeg overtreden.

Arm uit de kom

Toen ze hem wilden meenemen, deed de man alles behalve meewerken en werd hij agressief. Hij duwde en trok, schopte de agenten en probeerde ze te laten struikelen. Uiteindelijk waren er vier agenten bij betrokken. Eén van hen viel tijdens een worsteling met de man op de grond, waarbij zijn arm uit de kom ging.

Een dag later tijdens het verhoor op het bureau bleek de asielzoeker een heel rustige en nette man, die in niets leek op de man van de nacht ervoor. Uit het verhoor bleek dat hij gevlucht is uit de oorlog in Syrië, waar hij trauma's heeft opgelopen. De rechter vond het jammer dat hij niet naar de rechtbank was gekomen om zijn verhaal te vertellen.

Gevangenisstraf

De enige straf die de rechter vond passen bij het geweld, is een gevangenisstraf. Dat komt onder meer omdat één van de vier agenten gewond raakte. "Dat is vast niet de bedoeling geweest, maar het is wel gebeurd en werkt strafverhogend", aldus de rechter. Ze legde dezelfde straf op als de officier van justitie had geëist.