Corona schopt afscheidsseizoen Frank Vreugdenhil flink in de war

Maar ook kondigde hij meteen z'n afscheid aan. Nog één seizoen wilde hij knallen. Dat was de bedoeling. Maar corona besliste anders.

"Ik had m'n zinnen op een mooi laatste seizoen gezet. Maar het is nu wel even doorbijten", zegt Vreugdenhil. Hij is volop aan het werk in het tuincentrum dat hij samen met z'n broer en een andere compagnon runt. "Anders leef ik in deze tijd in een flow. Elk succes van mezelf of van het team geeft me energie. En met die energie kan ik het ook opbrengen. Maar dat valt nu weg", aldus de man van de lange adem. Hij heeft dit seizoen misschien zeven keer op het ijs gestaan.

Inmiddels is wel duidelijk dat er tot aan de jaarwisseling geen marathons verreden zullen worden. Volgens de kalender zouden er dan al zeven van de twaalf kunstijswedstrijden afgewerkt moeten zijn. Er liggen allerlei alternatieve programma's klaar. Maar alles hangt af van de overheidsmaatregelen. Het Nederlands kampioenschap op kunstijs, dat traditioneel op Nieuwjaarsdag wordt verreden, lijkt nog ver weg.

"Ik geloof er eerlijk gezegd niet in. Het zou mij verbazen", reageert Vreugdenhil. "Ik geloof nog wel dat we wedstrijden gaan rijden. Maar het zal heel minimaal zijn."

Trilogie?

Nadat hij de laatste twee jaar de tweehonderd kilometer op de Weissensee wist te winnen, wil hij in zijn laatste jaar uiteraard graag wel een poging doen om zijn trilogie te voltooien. Maar ook is het onzeker of het peloton naar Oostenrijk mag of kan afreizen. "Dat is nog steeds m'n hoofddoel hoor. Je moet wel hoop houden anders kan je beter stoppen. Hoe mooi zou het zijn om die derde keer ook heel dichtbij de winst te komen. Ik rij eigenlijk alleen voor de overwinning, dus dat zou wel heel mooi zijn", mijmert Vreugdenhil.

Alternatief plan

Volgens Willem Hut, de disciplinemanager van de sectie marathon van de KNSB, is de kans groter dat er op natuurijs in Zweden wordt geschaatst dan in Oostenrijk. Dat heeft alles te maken met lokale vergunningen. Voor de kalender van kunstijswedstrijden ligt een alternatief plan klaar. Maar zolang de regels niet worden versoepeld, komen er geen marathons. Het nadeel van het marathonschaatsen is dat het seizoen niet ver opgerekt kan worden in verband met de beschikbaarheid van ijs.

'Echt m'n laatste seizoen'

De pandemie heeft de Vreugdenhil overigens niet aan het twijfelen gebracht. "Nee, dit is écht mijn laatste seizoen", beaamt hij. "De mensen die nu al zoveel voor mij doen, wil ik daar niet mee opzadelen. En zelf heb ik ook de drive niet om het nog een jaar allemaal op te brengen", besluit de plantenkweker uit Eldersloo.