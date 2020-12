Nieuw schoolgebouw Esdal College met theater op plek van De Muzeval

Het nieuwe schoolgebouw zal het vakonderwijs gaan huisvesten. Deze tak zit momenteel nog in het oude lts-gebouw aan de Weerdingestraat. Dat gebouw was veel te groot voor het aantal leerlingen. "We gaan nu naar 3600 vierkante meter met 220 leerlingen. In het oude gebouw zaten we op 9000 vierkante meter", zegt de trotse directeur Matthias Kooistra.

Artikel gaat verder onder de video

De school heeft een 'stoer' uiterlijk gekregen. "Die uitstraling past goed bij de leerlingen die er les zullen krijgen." Op die manier hoopt Kooistra dat leerlingen ook echt trots worden op hun eigen school.

Campus

Met de komst van het vakonderwijs aan de Oosterstraat zijn alle locaties van het Esdal College in Emmen bij elkaar. Kooistra is blij met die situatie. "We hebben nu echt een soort van campus. Leerlingen van alle gebouwen kunnen nu heel makkelijk gebruik maken van elkaars faciliteiten."

Een van de lokalen van het nieuwe gebouw (Rechten: RTV Drenthe / Sander Foekens)

Voor het Esdal College is het geen overbodige luxe dat ze zijn overgestapt van gebouw. "Het pand aan de Weerdingestraat was gewoon te oud en te groot. Loop zelf maar eens met een jas die vijf maten te groot is. Dat is gewoon niet prettig. Zo was dat ook met het oude gebouw", vertelt Kooistra.

Kluisjes

De nieuwe locatie is van alle gemakken voorzien. Alle vormen van vakonderwijs kunnen er gegeven worden. Daarnaast zijn er ook nog tal van nieuwe snufjes toegepast. Zo zullen leerlingen nooit meer de sleutels van hun kluisje kwijtraken. "Deze kluisjes zijn enorm modern. Leerlingen kunnen ze openen met hun eigen telefoon", aldus directeur Kooistra.

De kluisjes kunnen via de telefoon geopend worden (Rechten: RTV Drenthe / Sander Foekens)

Theater

Het paradepaardje van de nieuwe locatie is het theater. Op de tweede verdieping zit een zaal waar 144 personen kunnen zitten. Deze plek moet de visie van de school versterken. "Wij vinden als Esdal College kunst en cultuur heel belangrijk", zegt Kooistra.

Het theater is niet bedoeld voor commerciële partijen, maar wel voor optredens van schoolbandjes. "Wij willen leerlingen hun talenten laten ontwikkelen. Kunst en cultuur is daar een mooi onderdeel van. Daar is dit theater voor bedoeld. Niet om te concurreren met andere podia in de omgeving."

Het nieuwe gebouw zal de komende weken ingericht worden. Als alles volgens de planning loopt, zullen de leerlingen er vanaf 4 januari les kunnen krijgen.