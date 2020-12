Hoogeveense Jeffrey Kuipers door in The Voice: 'Bakken vol poen'

Jeffrey Kuipers heeft de eerste horde genomen in The Voice of Holland. De Drentse zanger overleefde de zogeheten Blind Auditions.

Kuipers draait al heel wat jaren mee in de Drentse muziekwereld. Hij hoopt nog altijd op een échte doorbraak als 'smartsoul-zanger', een combinatie van smartlappen en soul. Kuipers zong in het RTL4-programma zijn versie van het nummer 'River Deep, Mountain High'. Met zijn optreden liet hij de stoelen van Ali B, Jan Smit en Waylon draaien. Alleen Anouk kreeg hij niet mee.

'Bakken vol poen'

"Je hebt een goede stem. Ik draaide vooral op basis van je energie. Wat hoop je te bereiken met je deelname aan The Voice?", vroeg Ali B na de auditie. "Bakken vol poen", kreeg Kuipers de lachers op zijn hand. "Heel veel poen. Daar ben ik wel aan toe."

Anouk was niet enthousiast over de zangkwaliteiten van Kuipers. "Je lijkt me echt een heel leuke kerel, maar ik hou gewoon niet van je stem. En dan tussendoor steeds 'come on' en 'yeah' roepen, daar ben ik heel allergisch voor. Dan zit je totaal niet in het nummer en dat is heel jammer."

'Meer dan holadijee'

Kuipers, geboren in Schoonoord en getogen in Hoogeveen, liet zijn keuze vallen op Waylon. "Ik zou het spannend vinden om jou echt een mooie ballad te horen zingen. Ik geloof dat er veel meer inzit dan alleen holadijee", reageerde Waylon.

Kuipers is de tweede Drentse deelnemer dit seizoen aan The Voice of Holland. Twee weken geleden liet Jasper Wever uit Nieuw-Buinen alle stoelen draaien. De zingende opticien sloot zich aan bij het team van coach Smit.

