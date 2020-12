Meeste Drenten verwachten minder leuke feestdagen

Dat komt omdat vrienden, familie en kennissen gemist worden, omdat er geen feesten en evenementen zijn én omdat er zorgen zijn om gezondheid van jezelf of je naasten. Vooral jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar en 65-plussers zijn pessimistisch.

De rest van Nederland

Ook landelijk wordt veelal gedacht dat de feestdagen minder leuk gaan worden. De provincie Gelderland is daarbij koploper, met ruim 66 procent. De meest optimistische provincie is Zeeland. In die provincie geeft juist bijna 60 procent aan dat de feestdagen even leuk gaan worden als andere jaren.

Leukere feestdagen

Landelijk denkt 4 procent van de mensen dat de feestdagen leuker gaan worden dan voorgaande jaren. Deze mensen geven aan dat er dan geen stress, verplichtingen, gedoe, drukte, gereis en vuurwerk zijn.

In onderstaande grafiek kun je per provincie zien of mensen denken dat de feestdagen 'minder leuk', 'even leuk' of 'leuker' gaan worden.