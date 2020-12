Emmenaar (58) zit al een maand vast in de VS

Frank Vingerhoed uit Emmen zit al een maand in een gevangenis in de Verenigde Staten. Hij is illegaal de Mexicaanse grens overgestoken, en werd in de VS direct opgepakt.

Volgens het Dagblad van het Noorden wilde de 58-jarige Emmenaar koste wat het kost bij een rechtszaak zijn in Amerika. Die zaak gaat over de voogdij van zijn drie dochters, vertelt de zus van Vingerhoed aan de krant.

Kinderen ontvoerd

De ex van Vingerhoed verliet hem voor een Amerikaan. Vorig jaar ontvoerde de man zijn kinderen vanuit de VS naar Emmen. De politie heeft de kinderen weer bij hem weggehaald en teruggestuurd naar de VS. Op 18 november diende de rechtszaak over de voogdij, en de advocaat van Vingerhoed adviseerde hem om bij die zaak aanwezig te zijn.

Door de coronacrisis is het niet makkelijk om de Verenigde Staten binnen te komen. Daarom is hij naar Mexico gereisd, de rivier Rio Grande overgezwommen en zo illegaal de VS binnengegaan. Daar werd hij door de grenspolitie opgepakt.

'Erbarmelijk'

Volgens de zus van Vingerhoed verblijft de vader in een gevangenis in El Paso in erbarmelijke omstandigheden. Hij zit er met veertig anderen, en krijgt slecht eten. Ook is het er koud en slaapt hij op een matrasje met het licht aan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in de krant weinig voor Vingerhoed te kunnen doen. Hoe de zaak verder gaat verlopen is nog onduidelijk.