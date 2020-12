Michael de Leeuw: De weg is nog lang, wij kunnen dit ombuigen

Volgens De Leeuw was het duel tussen Sparta en Emmen gelijkwaardig en had Emmen ook een punt verdiend. Dat dat punt er niet kwam lag volgens de maker van de goal (al werd de treffer toegekend aan Miguel Araujo) aan twee momenten. "Zonder een schuldige aan te wijzen, want ik moet de goals nog terugzien, is het gewoon een feit dat we veel te gemakkelijk goals weggeven. Kijk, wij hebben heel veel balbezit gehad en weinig kansen gecreëerd. Maar Sparta kreeg ook geen kansen en toch scoren zij twee keer."

Dat Emmen zelf, ondanks het vele balbezit, nauwelijks tot kansen kwam was volgens De Leeuw een momentopname. "Dat was vandaag inderdaad het geval, maar over het algemeen spelen we wel meer kansen bij elkaar. We misten een beetje de magie op het einde, een steekpass of beslissende loopactie. Dat neem ik mezelf en het team wel kwalijk."

