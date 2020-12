Wie gun jij een groen cadeaupakket?

ROEG! geeft twee groene kerstpakketten weg. Laat ons weten wie er eentje verdient. Vermeld ook waarom je het pakket aan die persoon wil geven.

Is er bijvoorbeeld iemand met wie je veel mooie wandelingen maakt in de natuur? Of ken je een natuurliefhebber die veel doet voor de Drentse natuur? Of is er juist iemand die je wil inspireren om meer op pad te gaan in het Drentse landschap?

Doe mee

Laat het weten voor vrijdag 11 december via roeg@rtvdrenthe.nl en wie weet ontvang jij het pakket om onder de kerstboom te leggen! Vermeld jouw telefoonnummer, op 11 december neemt ROEG! contact op met de twee winnaars.

Prachtig pakket

Het pakket heeft alles in zich om nog meer van de Drentse natuur te genieten. Er zitten interessante natuurgidsen in en een kalender om alle tochtjes door de natuur in te plannen. Het picknickkleed moet dan natuurlijk mee, waarop een lekkere mok chocolademelk wordt gedronken.

Handig picknickkleed.

Mok en chocolademelk.

Kalender van 2021 met gedichten over en foto's van Drentse landschappen.

Natuurwijzer van Nationaal Park Drentsche Aa.

Landschapsgids van Drenthe, een uitgebreide gids met daarin de mooiste plekjes van Drenthe.

Inheemse Bomenwaaier, handig om mee te nemen tijdens een wandeling. Je leert hiermee alle inheemse bomen en struiken (her)kennen.

Dopper.

Warme muts.

Ook voor de kleine natuurliefhebber zit er wat moois in het pakket:

Landschapsgids Junior.

Petje.

Schepje.

Heel zachte Drentse hooglander-knuffel.

Dit cadeau wordt aangeboden door Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, provincie Drenthe en RTV Drenthe.