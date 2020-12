Stoffig Licht: Een film over Drentse veenarbeiders in de mijngangen van Limburg

Stoffig Licht is een film over Drentse veenarbeiders in de mijnen van Limburg (Rechten: Upendi)

Er komt in 2022 een Drents/Limburgse film uit, met als titel Stoffig Licht. In de hoofdrol een Drents veenarbeidersgezin dat in de Veenkoloniën z'n brood niet meer kan verdienen en naar de Limburgse mijnen verkast. De provincie Drenthe subsidieert de film met 20.000 euro. Een crowdfundingsactie die komende maandag afloopt heeft vandaag al het streefbedrag van 14.000 euro opgeleverd.

Regisseur Maarten Diederen reageerde vanmiddag opgetogen in het RTV Drenthe-programma Cassata. Stoffig Licht is vorige week al in boekvorm verschenen. De film is erop gebaseerd, maar er moet in het script van 2,5 uur nog veel geschrapt worden.

Migratie

Stoffig Licht is een film over migratie, over noorderlingen die naar het zuiden trekken om daar werk te vinden. De film speelt zich af in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een Drents gezin verhuist dan naar de Oostelijke Mijnstreek in Limburg, om een nieuw bestaan op te bouwen. De veenarbeid in de veenkoloniën loopt terug en de mijnen in Limburg floreren. Het gezin komt in een heel andere omgeving terecht.

"De eerste 20 minuten spelen zich af in Drenthe, de rest is in Limburg", zegt regisseur Maarten Diederen in het RTV Drenthe-programma Cassata. "Het is een avondvullende film van 90 minuten. We hebben nu een script van twee-en-een-half uur, dus we moeten nog wat keuzes maken." Voor de film is een budget van 125.000 euro, bescheiden voor Nederlandse begrippen, maar voor Diederen is het een serieus bedrag.

Drentse tongval

De eerstvolgende stap is het vinden van goede acteurs zegt de regisseur. "We willen in Drenthe het liefst opnames maken met een Drentse crew. En we hebben natuurlijke het liefst acteurs met een Drentse tongval. We gaan deze maand met de casting beginnen en alle rollen zijn nog open. Het mag ook aanstormend talent zijn, in combinatie met een of twee bekende namen."

De bedoeling is om eind maart begin april te beginnen met de opnames. "We hopen dat de film in de zomer van 2022 in première gaat. We zijn al op een aantal mogelijke locaties geweest, bijvoorbeeld Orvelte en het Veenpark in Barger-Compascuum. Tips zijn natuurlijk altijd hartelijk welkom."

Heimwee

Heel veel mensen die in de jaren vijftig naar Limburg zijn verhuisd herkennen zich in het verhaal, aldus Diederen. "Sommigen zijn in Limburg blijven wonen, anderen konden niet aarden en zijn weer teruggegaan. Je had veel migratie van arbeiders uit het noorden naar het zuiden van het land, niet alleen naar de mijnen, maar ook bijvoorbeeld naar Philips in Eindhoven."