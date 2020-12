Kerstverlichting over negentien kilometers op de Smildes: 'Wat licht in de duisternis'

Weer of geen weer: de verlichting wordt hoe dan ook opgehangen. "Wij doen dit elk jaar", zegt een vrijwilliger vanuit de hoogwerker. De verlichting wordt bovenaan en over de gehele kant van de brug opgehangen. De lampjes worden voor de zekerheid nog even getest. Een paar doen het niet, en worden door de mannen in de hoogwerkers vlug vervangen.

"We hebben ze binnen getest, maar nu is de hoogwerker er nog bij. Dat is beter dan de trap", lacht Helma Mulder van Stichting Kerstverlichting Aan de Vaart op de Smildes. Ook worden de versieringen in de berm neergezet. Op ieder gedeelte zijn dat andere verlichtingsattributen. Zo zijn er kerstbomen, maar ook sterren en rendieren. Het vergt een strakke en duidelijke planning om alles op tijd af te krijgen. "Het is een hele organisatie inderdaad. En wij zijn dan per buurt een soort rayonhoofden. En die vormen samen het bestuur."

Strenge eisen

Twee jaar geleden hing de toekomst van het verlichten van de bruggen aan een zijden draadje, doordat de eisen voor de lampen veel strenger zijn geworden. "Dankzij de dikke donatie van de firma Koers, die 100 jaar bestond, de gemeente en de giften van de inwoners en diensten van bedrijven kunnen we dit blijven doen. Daar zijn we heel dankbaar voor."

"Het zijn nu LED-lampen geworden. En van plastic. Dus heel veilig en duurzaam. Dat moet ook, want we hebben hier toestemming voor nodig van de provincie en de gemeente."

Verlichting in de bermen

Twee mannen zijn even verderop in de berm met een grondboor bezig, om daar een ijzeren versiering met daaraan een lantaarn en een ster op te hangen. "Om de vijftig meter komt zo eentje. De markeringen staan op de weg", zegt één van hen. Nadat het is geplaatst, gaan ze op de fiets verder.

De bermverlichting blijft tot 2 januari staan. De bruggen blijven een maand langer verlicht. "Vanwege de coronacrisis gaat niks door. Normaal is er wel altijd wat op het dorp, bijvoorbeeld een kerstmarkt ook. Maar nu helemaal niks. Dus kregen we vragen vanuit het dorp of het niet langer kon. En dat mocht. Dus dit blijft tot 1 februari hangen", aldus Mulder. "Een beetje licht in de duisternis en gezelligheid."