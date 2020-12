Andrea Deelstra loopt olympische limiet en gaat naar Tokio

Het is atlete Andrea Deelstra gelukt, in een laatste ultieme poging pakte zij vanochtend een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

De 35-jarige atlete, die opgroeide in Dwingeloo, liep de marathon van Valencia in twee uur, 28 minuten en 28 seconden. Daarmee bleef ze twee seconden onder de olympische limiet van 2.28.30.

Het was voor Deelstra haar tiende marathon in haar carrière. De olympische limiet wist ze pas één keer in haar carrière te behalen. Dat was vijf jaar geleden in Berlijn toen ze haar persoonlijk record aanscherpte tot 2.26.46.

Eerdere pogingen

In het najaar van 2019 probeerde Deelstra zich in Berlijn ook al te plaatsen voor de Spelen van Tokio. Toen ging het mis omdat ze last kreeg van een beknelde zenuw in haar lies. In maart van dit jaar volgde een limietpoging in de Japanse hoofdstad zelf. Vanwege het coronavirus gingen daar alleen elite-lopers van start en moest ze een groot deel van de wedstrijd alleen lopen. Met een tijd van 2.33 was ze vijf minuten te langzaam. De marathon van Valencia was haar laatste kans.

Tweede Olympische Spelen

Voor de 35-jarige Drentse wordt dit haar tweede keer dat ze naar de Olympische Spelen mag. In 2016 liep ze de olympische marathon in Rio de Janeiro. Die liep voor haar uit op een teleurstelling. Deelstra kwam in de problemen door de felle zon en de hitte. Ze finishte als zestigste.

